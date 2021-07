dramma-sul-web,-scompare-celebre-influencer:-fan-distrutti-da-un-dolore-indescrivibile

Nessuno si sarebbe aspettata una notizia come questa. Numerosi sono gli utenti che gli hanno dedicato un affettuoso saluto.

La comunità del Web piange la scomparsa di Margot, un personaggio che si è fatto conoscere grazie alla sua presenza sui social. I fans sono basiti per questa triste notizia che arriva certamente inaspettata.

Il suo era una sorta di nome d’arte, poiché sulla carta d’identità avremmo trovato scritto Gennaro Albuzzi. Transessuale, aveva 59 anni ed era originario del Rione Salicelle di Afragola.

Comunque sia, i suoi video spassosi e la sua simpatia avevano conquistato migliaia di followers. Infatti, Albuzzi era solito vestire i panni di Margot su tutti i principali social tra cui Facebook, Instagram e l’ultimo arrivato Tik Tok. Gag e situazioni comiche al limite del trash caratterizzavano i suoi siparietti.

La web star, insomma, lascia un vuoto per tutti coloro che erano soliti divertirsi, guardando i suoi brevi filmati. Inoltre, chi lo conosceva bene, sa anche che la sua allegria era sempre la stessa anche nella vita quotidiana, donando sorrisi alle persone che la circondavano.

Ora, però, molti sono stati i messaggi di commiato che sono stati inviati simbolicamente al popolare tik toker. Anche i sostenitori locali hanno salutato per l’ultima volta Margot. Infatti, sul profilo di Telecapri & Co. – Operazione Nostalgia, storica emittente televisiva, lo ringraziano per le risate che è sempre riuscito a regalargli.

Tutti i commenti colmi di affetto per Margot

Altri amici, quindi, affermano che era una persona davvero speciale, e, nonostante non avesse grandi mezzi, era anche molto generoso. Tutti stanno perciò cercando di esprimere la stima e l’affetto che provano per la loro Margot.

E, poi, ancora. Persino un altro gruppo Facebook, Napoli Vhs, dedicato alla cultura partenopea, non ha potuto fare a meno di ricordare la scomparsa di un personaggio molto apprezzato dai suoi conterranei. Questo il messaggio che si legge sul social network:

“Buongiorno ragazzi, purtroppo è venuta a mancare la nostra cara Margò. Ci hai fatto divertire e svagare, ti ricorderemo per sempre con affetto. Che la terra ti sia lieve.

Il decesso, secondo fonti piuttosto attendibili, sarebbe da imputare a un malore improvviso che l’avrebbe quindi costretto al ricovero.

I funerali, quindi, si sono tenuti oggi, 2 luglio, alle ore 10.00 nella parrocchia di San Michele Arcangelo, proprio nel rione napoletano da cui Gennaro proveniva, Salicelle di Afragola.