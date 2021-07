dramma-sulla-provinciale,-scontro-frontale-con-un-tir:-donna-perde-la-vita

Gravissimo incidente nella tarda serata di ieri sulla circonvallazione di La Loggia nel torinese dove una donna di 33 anni ha perso la vita.

Ennesimo incidente sulle strade italiane ieri sera intorno alle 23,30 all’altezza della circonvallazione di La Loggia sulla provinciale 20 in direzione Torino.

Si è trattato di uno scontro frontale tra un tir che trasportava acqua e una Fiat 500 guidata da una giovane donna di 33 anni residente nel capoluogo piemontese. Sono in corso in queste ore le indagini degli inquirenti per risalire alla dinamica dello scontro.

Incidente nel torinese: al vaglio le dinamiche dell’impatto

La polstrada ha fatto sapere che la donna che ha perso la vita nel terribile tamponamento di ieri sera si chiamava Carmen Battaglia, 33enne di Torino.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della stazione di Vinovo.

Secondo i primi accertamenti pare che il tir viaggiasse verso Carignano mentre l’auto di piccola cilindrata andava nella direzione opposta, verso Moncalieri.

Sarebbe stata l’auto guidata da Carmen a invadere la carreggiata opposta costringendo il camion a una brusca sterzata che però non è stata sufficiente a evitare l’impatto tra i due mezzi.

LEGGI ANCHE –> Dramma stradale, travolto mentre era in bici: nulla da fare per i soccorsi

LEGGI ANCHE –> Furia omicida si scaglia contro il suo cane: tragedia in spiaggia

Sul corpo della ragazza verrà disposta l’autopsia per capire se al momento dell’impatto abbia avuto un malore improvviso oppure un colpo di sonno.

La provinciale è stata bloccata dopo l’incidente, i veicoli hanno dovuto dirottare verso il centro di La Loggia fino alle prime luci dell’alba.