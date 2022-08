Dramma Suor Cristina. Le è successa una cosa molto brutta. Tutta la verità sulla sua scomparsa

Suor Cristina torna a far parlare di sé. Come è ben noto, lei ha vinto la seconda edizione di The voice of Italy. La sua fu una vittoria molto acclamata ma soprattutto molto particolare. É sicuramente raro vedere una suora mettersi in gioco in un talent show. Lei ha infatti dimostrato che c’é sempre una persona comune dietro ogni seguace di Dio. Tantissimi l’anno amata e sostenuta. Ma dopo 8 anni, com’é cambiata la sua vita?

La vittoria di suor Cristina e la sua partecipazione a The Voice è stata certamente apprezzata ma in alcuni casi anche criticata. Molti conservatori hanno ritenuto fosse una scelta sbagliata e che il suo posto doveva essere esclusivamente il convento. La suora cantante, però, ha spesso sottolineato come la sua passione per il canto non avrebbe in nessun modo messo in discussione il suo amore per Dio e la sua missione. In ogni caso, parliamo dell’ormai lontano 2014. Ha, infatti, vinto la seconda edizione del programma con il mentore J-Ax.

Dopo il successo a The Voice, suor Cristina ha proseguito con la sua passione per la musica, incidendo ben due album e registrando la sua personalissima cover di Like a Virgin di Madonna. Ha proseguito mantenendo un posto di spicco anche grazie alle visualizzazioni su You Tube. Naturalmente, la vittoria ha portato anche alla vincita di un’alta somma di denaro, e lo stesso avvenuto con i contratti discografici. La suora ha però dichiarato di aver fatto voto di povertà e che dunque non si è mai occupata di questo aspetto. Il denaro é stato sicuramente donato ai bisognosi.

A coloro che hanno criticato la sua partecipazione a The Voice, suor Cristina ha ribadito l’amore per Dio. Ha inoltre aggiunto che Dio è il suo sposo e che lo ha sempre portato con sé sul palco e durante le sue esibizioni. Nel frattempo, ha continuato ad occuparsi dei bambini e delle sue missioni sociali. Va, però, sottolineato che prima di allora suor Cristina non era mai stata abituata ad un impatto mediatico di quella portato. Per questo motivo, ha iniziato a soffrire di attacchi di panico. Non è riuscita a reggere per niente bene la pressione.

Molti paparazzi hanno iniziato a seguirla ovunque, non rispettando il suo quotidiano, sicuramente differente rispetto a una persona dello spettacolo qualsiasi. Nel 2019 però, suor Cristina ha anche partecipato a Ballando con le stelle, fortemente voluta da Milly Carlucci. Dopo tale esperienza, ha scelto di allontanarsi definitivamente dal mondo dello spettacolo. Attualmente, infatti, vive in convento con le suore Orsoline ed ha preso i voti perpetui.

