Dramma Tale e Quale Show, Conti distrutto, la confessione: “Un tumore maligno esteso. Ecco cosa mi succederà” Fan sotto choc

Una delle protagoniste di Tale e Quale Show si è raccontata in un’intervista e, in particolar modo, ha parlato di un tumore che l’ha colpita e che le ha cambiato drasticamente la vita. Una tragedia che ha colpito la donna e che ha scosso molto Carlo Conti che l’ha voluta fortemente nel suo show. Sono due anni che combattiamo contro il Covid-19, virus che ha messo in ginocchio intero. Ma il vero male del nostro secolo è sicuramente il tumore. Imprevedibile, spesso invisibile, può colpire chiunque e in qualunque momento. I protagonisti del piccolo schermo non ne sono immuni, ma ognuno lo affronta in maniera differentie. C’è chi ne parla e si fa portavoce di tutte le persone affette dallo stesso male.

Chi lo tiene per se, combattendolo da solo o con la propria famiglia. Chi si apre soltanto ed esclusivamente una volta che la malattia è stata superata. Oggi scopriamo che una delle attuali protagoniste di Tale e Quale Show ha avuto un tumore che le ha cambiato drasticamente la vita. Si tratta di Francesca Alotta, che nella storica trasmissione Rai condotta da Carlo Conti si sta facendo molto apprezzare dal pubblico. Lo show vede gli artisti in gara cimentarsi in incredibili trasformazioni. Il tutto contornato da una appassionante sfida musicale. I Vip devono essere pronti a esibirsi rigorosamente in vivo.

Puntata dopo puntata, a Tale e Quale Show si calano nei panni delle più grandi star della musica. A prepararli per la prima serata, una squadra di coach che aiuterà loro a perfezionare ballo, canto e recitazione. Ognuno di loro si sta impegnando tantissimo in questa avventura e le performances diventano sempre più credibili e coinvolgenti. Francesca Alotta ha entusiasmato il pubblico nei panni di Emma Marrone e Liza Minelli, ma si è fatta anche molto apprezzare come Gianna Nannini e Anastacia. La donna ha dimostrato di avere una grande versatilità e di sapersi adattare a ogni personaggio interpretato.

Non solo nelle movenze, ma anche nel timbro di voce, che riesce a modulare molto bene. Francesca Alotta è di origini siciliane e figlia d’arte. Suo padre Filippo è stato un artista di successo negli anni ’60-’70. Il successo di Tale e Quale e Show la sta rendendo protagonista e la donna ha deciso di accoglierlo raccontandosi in un’intervista al settimanale DiPiù. Così, è venuta fuori la storia del tumore: “Mi è stata diagnosticata una massa maligna all’utero che era già molto estesa. In quel momento il mondo mi è crollato addosso: sono stata operata d’urgenza e ho fatto la radioterapia”.

Fortunatamente, tutto è andato per il meglio per la protagonista di Tale e Quale Show. Ma in quei terribili momenti di terrore a tenerle compagnia è stata la religione: “Mi sono aggrappata alla fede e mi è stata di grande aiuto”. La vita di Francesca Alotta è stata molto travagliata. La donna ha perso un figlio durante la gravidanza nel 1992. Anche dal punto di vista sentimentale, è stata più volte tradita. Ma le disavventure le hanno insegnato ad apprezzare ancor più le cose belle della vita: “Esperienze così terribili possono avere anche conseguenze positive. Dopo la malattia io mi sento una donna nuova, ho imparato a volermi bene e ad apprezzare appieno le piccole e grandi gioie di ogni giorno”.

