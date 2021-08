Dramma Tina Cipollari, L’addio a Uomini e Donne e la scoperta della malattia. “Non sarò più come prima”. Fan distrutti

Tina Cipollari soffre di una malattia che l’ha portata a cambiare il suo stile di vita. Ecco di cosa si tratta. Tina Cipollari, volto noto della televisione italiana, amata da migliaia di telespettatori, da anni intrattiene il pubblico come opinionista nella nota trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Approdata nello show come corteggiatrice del primo tronista della trasmissione, Roberto, la donna si è fatta subito notare per il suo abbigliamento stravagante e i suoi modi di fare snob e aristocratici.

Un personaggio talmente bello che ha subito fatto innamorare Maria de Filippi che l’ha ribattezzata “Tina la Vamp”, nomignolo che mantiene anche quando, dopo non essere stata scelta dall’uomo come compagna della sua vita, prende il suo posto come tronista. Successivamente, sempre all’interno del noto programma di Canale5, perde la testa per Kikò Nalli, noto hair stylist di Sabaudia. Subito dopo le riprese i due escono allo scoperto annunciando a tutti la loro storia d’amore da cui sono nati tre bambini: Mattias, Francesco e Gianluca.

Il matrimonio però non finisce bene e nonostante Tina combatte duramente per cercare di tenere in piedi l’unione con il noto parrucchiere ad un certo punta getta la spugna e la coppia si separa definitivamente. Nonostante la crisi coniugale, i due sono sempre rimasti in ottimi rapporti, a tal punto che la star di Uomini e Donne ha anche inviato un messaggio all’ex marito quando quest’ultimo ha partecipato come concorrente alla quindicesima edizione del reality show Grande Fratello condotto all’epoca da Barbara D’urso.

La malattia di Tina Cipollari

Da tempo, Tina Cipollari, non riesce a riprendere la forma fisica che l’ha contraddistinta negli anni del suo esordio in tv. All’inizio del programma infatti Tina era molto magra, un fisico quasi da modella. Ultimamente la donna veste con abiti larghi per via del suo corpo che anno dopo anno è andato sempre più ad aumentare di peso.

Ma non tutti sanno che il motivo dei suoi chili di troppo è dovuto dall’ipertiroidismo. Una malattia di cui Tina ne è affetta e che ha scoperto da poco. Il disturbo fa si che la tiroide rilasci una quantità eccessiva di ormoni tiroidei (tiroxina,T4 e triiodotironina, T3) ma non provoca grossi problemi se ben curato, si può manifestare con una perdita o aumento di peso seguito da irritabilità, tachicardia e aumento dell’appetito.

Per nascondere i chili di troppo, Tina si è rivolta allo stilista Mimmo Tuccillo che ha creato per lei una linea d’abiti a sirena e dei kaftani che fanno sentire a proprio agio la donna senza farle perdere il suo sex appeal facendole mantenere, oltre la sua simpatia e schiettezza, anche la sua naturalezza nei movimenti.

Tina lascia Uomini e Donne? La verità

Intanto alcune voci si rincorrono riguardo la possibilità che Tina lasci Uomini e Donne nella prossima edizione. In realta la vampsi è trasferita a Torino dove il suo attuale compagno sta aprendo un nuovo ristorante. Sarà quindi possibile che la Cipollari non sia sempre presente in studio e possa collegarsi via web come successo nell’ultimo anno. Potrebbe esserci anche la possibilità che Tina lasci per un periodo Uomini e Donne per organizzare il suo matrimonio che dovrebbe svolgersi a marzi del prossimo anno.

