Dramma Un Posto al Sole, Addio a Ilenia Lazzarin. Cos’è successo

Un posto al sole potrebbe dire addio a Ilenia Lazzarin che interpreta da moltissimi anni il personaggio di Viola. Sono due gli indizi che ci fanno pensare a un suo possibile abbandono: la trama e il fatto che a novembre scadrà il contratto dell’attrice. La famosissima fiction ambientata a Napoli va avanti da moltissimi anni e ci ha ormai abituati a vedere un ricambio degli attori principali ogni tanto. Abbiamo visto protagonisti andare a venire, alcuni più amati, altri meno. I telespettatori hanno pianto l’addio di alcuni interpreti veramente storici che hanno dovuto lasciare per un motivo o per un altro.

Non solo, a volte c’è chi interrompe il lavoro a Un posto al sole solo per alcuni periodi. Le storie da raccontare sono tante, così come i suoi personaggi. La produzione decide spesso di dedicare più spazio a un racconto rispetto a un altro, che viene quindi messo in pausa. Alcuni personaggi vedono quindi la loro evoluzione messa da parte per poi ritornare più forti di prima. Ancora non si sa molto riguardo al destino di Viola, che è arrivata nella fiction moltissimi anni fa e ha conquistato i cuori dei telespettatori. La stessa Ilenia Lazzarin non è stata molto chiara sull’argomento.

Negli ultimi episodi di Un posto al sole sembra che il suo personaggio abbia subito qualche imprevisto in più del normale decorso degli eventi. Infatti, Viola è stata presa d’assalto dal malavitoso Lello Valsano. Il camorrista le ha sparato contro alcuni colpi di arma da fuoco, che l’hanno colpita. Ad avere la peggio, però, è stata la sua amica Susanna che si è messa tra lei e la pistola per proteggerla. La donna è stata ferita mortalmente ed è deceduta. Il personaggio interpretato di Ilenia Lazzarin, invece, è stato portato in ospedale, dove piano piano si riprenderà.

Viola trascorrerà qualche giorno in ospedale prima di riprendere conoscenza e venire a sapere della morte di Susanna. Questo la metterà a dura prova. Infatti la donna si ritroverà a convivere con i sensi di colpa per la scomparsa della sua cara amica e sarà molto difficile per lei riprendersi. Ne aveva parlato la stessa Ilenia Lazzarin nel corso di un’intervista rilasciata riguardo la trama di Un posto al Sole. Il fatto che il suo personaggio non sia stato colpito mortalmente da buone speranze ai telespettatori, che si augurano di continuare a seguire le sue appassionanti vicende.

Nonostante questo, il rischio che Viola si allontani dalla fiction è forte adesso come mai prima. Sembra infatti che il contratto di Ilenia Lazzarin con la produzione di Un posto al sole scadrà il prossimo novembre. Soprattutto, ancora non si è fatto cenno a un eventuale rinnovo. potrebbe essere il momento che Ilenia Lazzarin decida di lasciare la famosa fiction di Rai 1. Allo stesso tempo, però, ci giungono dei segnali positivi tramite i social. L’attrice infatti continua a pubblicare storie su Instagram direttamente dal set, e i fans sperano che questi suoi scatti siano di buon auspicio.

