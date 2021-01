Dramma Un posto al sole, Patrizio Rispo sbotta: “Siamo in ginocchio. Senza Raffaele non so che fare”. La Rai manda via altri personaggi, scoppia la polemica

Patrizio Rispo, interprete del famosissimo Raffaele a Un posto al sole, ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio in cui ha discusso del tragico momento che sta vivendo il mondo dello spettacolo e con lui, ovviamente, la sua categoria, quella degli attori. Le restrizioni disposte dal governo per combattere la pandemia di Covid-19 non vengono allentate, anzi, diventano di volta in volta più restrittive. Mentre alcuni settori hanno tratto vantaggio dalla crisi mondiale (pensiamo ad esempio agli e-commerce), quelli dell’intrattenimento, dello svago e del turismo sono a pezzi.

Solo chi ha la fortuna di lavorare per la televisione, unica fonte di distrazione per gli italiani chiusi nelle loro case che ha continuato a funzionare, non ha vissuto su di se la tragedia lavorativa che invece ballerini, attori, cantanti, musicisti stanno affrontando in ogni dove. Nonostante questo, anche le più grandi reti televisive si sono spesso ritrovate a dover modificare palinsesti o annullare trasmissioni a causa di tamponi risultati positivi. Un posto al sole tiene duro, e continua ad andare in onda permettendo al cast, tra cui Patrizio Rispo, di mantenere il lavoro.

Ma Anche ad Un Posto al sole la crisi si fa sentire.La Rai ha infatti annunciato un netto taglio agli stipendi e ai contratti che se non verranno accettati porteranno a un licenziamento degli attori. Cosa che è successo con Nina Sodano, alias Marina Giordano, allontanata dal cast proprio per questo motivo. Raffaele ha quindi speso un pensiero per la categoria nel corso della sua intervista a Mio: “Io per fortuna lavoro ma lotto ugualmente accanto a tutte le associazioni di categoria per dare maggiore tutela agli attori. E’ un momento difficilissimo: teatro, cinema e musica sono fermi e chissà quando riprenderanno. Siamo in ginocchio e avere sussistenza e tutela è molto difficile”, ha detto Patrizio Rispo, che ha anche raccontato degli sforzi che sta compiendo per aiutare gli artisti.

Ha infatti svelato che stanno lavorando a un registro degli attori per modificare il contratto su scala nazionale. Riguardo la soap di cui è uno dei protagonisti più amati da moltissimi anni, Patrizio Rispo ha rivelato che nella prima fase del lock down, quando anche le produzioni hanno dovuto arrestarsi per chiudersi in casa, ha molto sentito la mancanza del set e dei suoi colleghi. Un posto al sole e tutto il suo cast sono diventati una vera e propria famiglia e chi lo segue da anni ha potuto vedere i personaggi principali crescere ed evolversi, così come è accaduto anche a Raffaele.

A Patrizio Rispo è stato domandato se nella sua quotidianità ci sia anche un po’ di Raffaele di Un posto al sole, e lui ha ammesso di si, che il personaggio ormai è diventato parte integrante della sua persona: “Si, si è generata una terza personalità. Prima esisteva Patrizio, poi è stato scritto Raffaele e oggi esiste una terza personalità che è un mix. Raffaele si arricchisce della mia personalità, dei miei cambiamenti. Senza Raffaele non saprei stare”. Poi ha raccontato come si sta sul set, in questo periodo che è difficile un po’ per tutti: “Sentiamo nervosismo come tutti, ma siamo felici perché lavoriamo”.

Lavorano, forse, tutti tranne Nina Soldano, interprete di Marina che ha lasciato Un Posto al Sole a a causa di problemi economici della produzione e di un contratto non confermato, che ci fanno pensare ad altri importanti addii. Indiscrezioni hanno confermato che ci saranno altri addii eccellenti, soprattutto nel cast dei più anziani, che sono anche quelli che hanno contratti con stipendi più alti. Speriamo che tra questi addii non ci sia anche il portiere più famoso d'Italia.