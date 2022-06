Dramma Unomattina: la trasmissione Rai perde l’uomo di punta. Lo sfogo di Timperi e il commento di Setta. Fan sotto choc

E’ stato un periodo particolare per la trasmissione di Rai uno quello che si è appena concluso: la puntata di sabato scorso, come abbiamo già scritto, si è aperta infatti con il ricordo di Corrado Gerardi, autore del programma ma anche amico dei tre conduttori: Gerardi è morto a causa di una malattia che purtroppo non è riuscito a sconfiggere. Un male, quello che lo ha portato via, che non gli ha impedito di dedicarsi, finché ha potuto, al suo lavoro con il gruppo di autori della trasmissione.

I conduttori hanno mostrato tutto il loro dolore per questa terribile perdita. Timperi così ha esordito: “Per noi era un amico, uno di famiglia, ci mancherà”. Queste lo sfogo dopo il tragico lutto in casa Rai. Seguito dalla Setta: “Ci uniamo al dolore della famiglia e dei suoi cari”. Però non ci sono solo dolori per la trasmissione, una tra le più seguite del palinsesto di Rai Uno. Solo Ieri la puntata è stata seguita da una media di telespettatori di 1milione 347mila, con uno share rimasto di poco sotto il 22%.

Nello specifico, come apprendiamo da TvBlog, la media di share è stata del 21.76%. Da Davide Maggio apprendiamo invece che 338.000 spettatori, con il 17.3% di share, hanno seguito la presentazione andata in onda all’alba, alla quale è seguito un segmento più lungo visto da 641mila telespettatori con il 18.7% di share. Un risultato eccellente, tra i migliori del daytime della Rai.

Grandi ascolti anche sabato per Monica Setta, Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli

Non solo ieri: anche la puntata di Unomattina in famiglia di sabato (come suddetto iniziata con il ricordo di Corrado Gerardi) ha registrato ascolti molto alti, con una media di telespettatori che nella prima parte ha sfiorato il milione, toccando quasi il 20% di share. Nello specifico, a seguire il primo segmento della puntata dell’altro ieri dello storico programma del weekend di Rai1 sono stati esattamente 953mila telespettatori, con uno share del 19.16%, mentre nella seconda parte gli spettatori sono stati 860mila e lo share di quasi il 19% (esattamente 18.91%).

Unomattina in famiglia: le prossime due puntate saranno le ultime dell’edizione 2021-2022

E’ giunta a conclusione questa edizione del fortunato programma del weekend di Rai 1 condotto da Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli: le prossime due puntate, in onda sabato 4 e domenica 5 giugno, saranno infatti le ultime ma, visto il successo sempre riscosso negli ultimi nove mesi, la squadra è già stata confermata in blocco per la prossima stagione, la cui partenza è fissata per la metà di settembre. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

L’articolo Dramma Unomattina: la trasmissione Rai perde l’uomo di punta. Lo sfogo di Timperi e il commento di Setta. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.