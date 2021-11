Dramma Uomini e Donne, Addio a Costabile. “E’ un giallo”. Gemma distrutta, Fan sotto choc. Cosa gli è successo

Uomini e Donne, il mistero di Costabile Albore: lascia il programma all’improvviso? Il nuovo cavaliere potrebbe aver chiuso già la sua avventura sul trono over dopo la rottura con la dama. Il nuovo cavaliere potrebbe aver chiuso già la sua avventura sul trono over dopo la rottura con la dama

I telespettatori di Uomini e Donne si stanno appassionando sempre di più alla frequentazione tra Costabile Albore e Gemma Galgani. Proprio quando tutto sembrava perfetto per i due, tanto che si ipotizzava che potessero diventare una coppia a tutti gli effetti, la dama più famosa d’Italia ha fatto alcuni passi indietro che pare aver insospettito tutti. Qualcuno ipotizza che la Galgani non sia realmente presa dal cavaliere, motivo per cui quest’ultimo avrebbe lasciato il trono over.

Uomini e Donne: Costabile se n’è andato dal programma?

La storia tra Costabile Albore e Gemma Galgani sembrava andare a gonfie vele. La dama era euforica ad ogni puntata e aveva persino raccontato il bacio appassionato scambiato con il cavaliere. Insomma, niente poteva far sospettare che tra loro le cose non funzionassero ma una nuova dama ha lasciato il suo numero al cavaliere e ha incominciato a contattarlo. In puntata, ha anche ballato con lui e Gemma è andata su tutte le furie. Sta di fatto che le ultime voci del web parlano dell’addio al programma di Costabile.

Uomini e Donne: il mistero di Costabile

Stando a quanto emerso dal web, Costabile Albore avrebbe deciso di abbandonare il trono over di Uomini e Donne. La voce non è certa, così come i motivi che l’avrebbero spinto a prendere questa decisione. Alcuni utenti social hanno fatto sapere di non averlo visto nell’ultima registrazione. In virtù di ciò, qualcuno ipotizza che il neo cavaliere abbia deciso di allontanarsi dallo studio dopo i continui dietro front di Gemma Galgani, la quale pare proprio aver fatto capire di non voler abbandonare il programma. Quest’ultima sensazione sarebbe arrivata come un campanello di allarme e quindi un motivo per andarsene.

Uomini e Donne: cos’è successo tra Costabile e Gemma?

Bisognerà capire se Costabile Albore sarà presente nel prossimo appuntamento di Uomini e Donne, ma ciò che pare essere certo è che la storia con Gemma Galgani sia arrivata al capolinea. C’entra la dama Dominique? Sì e no. Sì perché Costabile ha deciso di scambiarci qualche parole per “educazione”, cosa che aveva fatto infuriare Gemma visto che Dominique è molto interessata a lui, e no perché pare che tra Costabile e la stessa Dominique non ci sarebbe stata neanche un’uscita. Ora, un alone di mistero sta incuriosendo il web, il quale si domanda cosa sia successo in queste ultime ore.

