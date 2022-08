Dramma Uomini e donne, Addio a Luciano, il famoso cavaliere over tanto amato da Maria. Cos’è successo

Uomini e donne sta per tornare, molto probabilmente lunedì 12 settembre. Dunque, manca solo un mese e torneranno le avventure delle dame e dei cavalieri, di tronisti e corteggiatori, nonché gli sketch dell’inarrestabile Tina Cipollari. Nuovi amori sono pronti a sbocciare ma ci saranno anche degli addii nel dating show di Maria De Filippi. Uno riguarda proprio un amato e divertente cavaliere del trono over. Ecco tutti i dettagli.

Durante il corso di tutti questi anni in cui è andato in onda Uomini e donne, oltre allo sbocciare di nuovi amori, litigi e scelte romantiche, alcuni protagonisti sia del trono classico che di quello over hanno attirato una particolare attenzione da parte del pubblico. Di recente, infatti, protagonisti per eccellenza del trono over sono stati, senza dubbio, Gemma Galgani e i suoi teatrini con l’opinionista Tina, la conflittuale storia d’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ma anche il cavaliere bresciano Luciano Giannelli.

Quest’ultimo si è rivelata una persona molto sensibile ma allo stesso tempo divertente, in grado di coinvolgere il pubblico del parterre ma anche quello da casa. In realtà, la sua prima apparizione è avvenuta a C’è posta per te per ritrovare Agnese, il suo primo amore che, però, lo ha rifiutato. Dopodiché, attirata l’attenzione della padrona di casa Maria De Filippi, è stato scelto per partecipare a Uomini e donne. Famosi sono stati i suoi balletti in studio in quanto è un grande appassionato di ballo tanto che, ogni volta che partiva la musica, lui cominciare a muoversi, a fare degli stacchetti coinvolgendo anche il pubblico.

Una volta, addirittura, per compiacerlo, Maria decise di farlo ballare con Lorella Boccia e Elena D’Amario, due ballerine professioniste di Amici. Luciano, però, ha la veneranda età di 75 anni per cui, molto spesso, tutti si preoccupavano per lui siccome poteva sentirsi molto affaticato. Dunque, sia la De Filippi che la redazione di Uomini e donne stanno pensando di non averlo più come presenza fissa nel dating show in quanto preoccupati per le sue condizioni di salute.

Ovviamente ciò intristirà il pubblico più affezionato del programma ma non è detta l’ultima parola. Magari potrebbero trovare una soluzione migliore per non farlo affaticare troppo. Inoltre, ad abbandonare il dating show Mediaset potrebbero essere anche le due dame Sara e Daniela e il cavalier Fabio Nova. Non ci resta che attendere pochi giorni per avere tutte le notizie ufficiali. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

Dramma Uomini e donne, Addio a Luciano, il famoso cavaliere over tanto amato da Maria. Cos’è successo scritto su Più Donna da Bartolo Iammelli.