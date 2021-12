Dramma Uomini e Donne, Addio Gemma Galgani. La Mennoia distrutta annuncia: “Si è fatta del male da sola”. Fan sotto choc

Raffaella Mennoia ha affermato che Gemma Galgani non deve essere presa da esempio dalle donne over che guardano Uomini e Donne. Lei è l’autrice dello storico dating show condotto da Maria De Filippi e negli anni il suo ruolo è diventato sempre più importante. Se prima era una figura immaginaria dietro le telecamere, oggi è una donna in vista e in molti sono attentissimi ai suoi commenti sui protagonisti della trasmissione. Del resto, è proprio lei che si occupa dei casting, cercando di trovare la verità nelle persone e non soltanto la voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo.

A Uomini e Donne si deve trovare l’amore e spesso Maria De Filippi, insieme a Raffaella Mennoia, riescono in questo intento. Per ogni tronista che si rivela essere interessato soltanto al successo, c’è anche una coppia che esce dallo studio mano nella mano, più felice e serena. Ma il percorso per raggiungere questa serenità è arduo e l’autrice si trova spesso a consolare e consigliare i protagonisti dello show. Sono ben dodici anni che una delle dame è alla ricerca di questo grande amore, senza però riuscire mai a trovarlo. Stiamo parlando di Gemma Galgani, la reginetta del trono over.

Se inizialmente la donna era realmente interessata a trovare un uomo, oggi sembra accontentarsi di essere in centro studio e di continuare i suoi teatrini in favor di pubblico. A Uomini e Donne Gemma Galgani frequenta molti cavalieri, ma le sue relazioni vanno a terminare sempre allo stesso modo. “In fondo l’unica a cui può arrecare danno col suo comportamento è se stessa” ha affermato Raffaella Mennoia nel corso di un’intervista rilasciata a Novella 2000. L’autrice sembra fermamente convinta che gli atteggiamenti della donna non dovrebbero influenzare le scelte dei telespettatori.

Uomini e Donne pone davanti alle telecamere persone semplici che però sono ben consapevoli di avere gli occhi di mezza Italia piantati su di loro. Per questo, alcune polemiche o atteggiamenti sono sicuramente fomentati da questa certezza. Gemma Galgani ha trovato il modo di far colpo sui telespettatori e di alzare lo share del programma. Questo fa molto comodo a Maria De Filippi e a Raffaella Mennoia, che le concedono molto spazio guardandola divertite mentre la donna fa di tutto per continuare a rimanere sola. “Stesso discorso vale anche per il programma”.

Sia Maria De Filippi che Raffaella Mennoia escludono qualsiasi responsabilità di Uomini e Donne sui comportamenti che si hanno nelle relazioni. “Non può essere colpa di Gemma se la società non funziona” ha specificato l’autrice, fermamente convinta che ogni protagonista del dating show rappresenti un personaggio differente. Non è colpa della televisione se gli ascolti salgono proprio quando le telecamere si puntano sui protagonisti più problematici. Anche se pensa che la Galgani non sia un bell’esempio facendo intendere che potrebbe ben presto lasciare lo show. Infine, la donna ha affermato che non passerebbe mai alla conduzione della trasmissione: “Stare in video non mi mette a mio agio”.

L’articolo Dramma Uomini e Donne, Addio Gemma Galgani. La Mennoia distrutta annuncia: “Si è fatta del male da sola”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.