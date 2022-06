dramma-uomini-e-donne,-arrestata-la-famosa-dama:-“ha-fatto-una-cosa-tremenda”.-addio-alla-tanto-amata

Uno dei volti più noti di Uomini e Donne è stata arrestata per detenzione e spaccio di droga. Stiamo parlando di Daniela Ranaldi, conosciuta anche come Danielona, un personaggio che i telespettatori più fedeli non possono aver dimenticato. Negli anni il programma di Maria De Filippi è sempre cambiato moltissimo, adattandosi alle nuove esigenze del gruppo e ai cambiamenti televisivi. Tutto è cominciato quando arrivò nel talk show Riccardo Mantoni, un uomo molto ricco che mise a disposizione un costosissimo anello che avrebbe regalato a colei che sarebbe diventata la sua compagna.

Cominciarono ad arrivare moltissime corteggiatrici e si diede luogo al primo trono. Tra le donne giunte in studio per corteggiare Riccardo, si distinse Tina Cipollari, all’epoca molto giovane, con i suoi vestiti stravaganti, i suoi boa e il suo atteggiamento da vampo. Lei non venne scelta dal signore benestante, ma Maria De Filippi ha subito voluto puntare su di lei rendendola la protagonista del secondo trono di Uomini e Donne. Oggi la bionda è ancora in studio, ma nei panni di opinionista, con il compito di commentare le vicende amorose dei protagonisti che stagione dopo stagione ci tengono compagnia.

Questo ruolo è stato inserito a Uomini e Donne quando sul trono c’era Salvatore Angelucci, che volle al suo fianco l’amica Karina. Un trono rocambolesco, il suo, che lo portò alla scelta di Paola. Karina interveniva molto spesso sulle corteggiatrici del suo fidato amico. Una storia particolare, dal momento che la storia tra il tronista e la sua scelta durò ben poco, mentre l’uomo successivamente si fidanzò proprio con quella che aveva presentato come la sua migliore amica. Di intrecci ne abbiamo visti tanti nel dating show di Maria De Filippi, ma questo lasciò particolarmente di stucco i telespettatori, molto affezionati a Paola.

L’esperienza con Karina deve essere piaciuta molto a Maria De Filippi, che da quel momento l’ha voluta sempre in studio per commentare le storie d’amore degli altri protagonisti. La ragazza è stata la prima vera opinionista di Uomini e Donne e ancora oggi è presente in diversi salotti televisivi. Ma prima di lei, la padrona di casa non rinunciava ai commenti da parte di persone estranee alle vicende in centro studio. Così, dava spesso la parola al pubblico seduto al suo fianco. Se oggi è un pubblico molto silenzioso, pronto solo ad applaudire, un tempo c’erano persone cui veniva data la possibilità di far sentire le proprie opinioni.

Daniela Ranaldi era seduta alla destra di Maria De Filippi ed era sicuramente tra le sue preferite. I telespettatori che seguono Uomini e Donne da tanto tempo non possono non ricordare il suo volto e il suo modo appassionato di esprimere le idee. Ma non tutti sanno che la donna ha avuto seri problemi con la giustizia. La signora venne trovata in possesso di 11 grammi di cocaina e di un bilancino. Venne quindi arrestata per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo due anni, quando venne rilasciata, venne accolta nuovamente nel dating show dalla presentatrice, che aveva accettato di riaccoglierla. Oggi non è più tra il pubblico ma ci manca molto.

Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News

L’articolo Dramma Uomini e Donne, Arrestata la famosa Dama: “Ha fatto una cosa tremenda”. Addio alla tanto amata proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.