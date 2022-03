dramma-uomini-e-donne:-“ha-avuto-un-infarto-all’improvviso-subito-dopo-la-trasmissione”-,-gemma-in-lacrime

Costabile Albore, cavaliere di Uomini e Donne, è stato colpito da un infarto che ha messo seriamente a repentaglio la sua vita. Lo abbiamo conosciuto nel dating show di Maria De Filippi come corteggiatore di Gemma Galgani, la dama torinese che non riesce a trovare l’uomo della sua vita da più di dieci anni. Tra i due subito è scoppiata la scintilla. Le prime esterne sono state meravigliose, tra baci infuocati e una passione evidente. Passione che ha fatto storcere il naso a Tina Cipollari, sempre pronta a criticare la donna, per l’età avanzata dei due protagonisti.

Gianni Sperti, al contrario, è intervenuto più volte per difenderli affermando che la passione non ha età e quanto fosse meraviglioso vederli insieme in questo modo. Era da tempo che un cavaliere di Uomini e Donne non si mostrava così interessato a Gemma Galgani. Nelle ultime stagioni, infatti, erano stati moltissimi gli uomini che l’hanno corteggiata esclusivamente per ottenere un po’ di visibilità in centro studio. Costabile Albore al contrario era realmente preso, al punto di proporre alla dama torinese di andare da lui in Egitto, luogo in cui trascorre molta parte del suo tempo.

Come sempre, le relazioni di Gemma Galgani hanno vita breve. Quel che appare anche ai telespettatori è che la donna sia più interessata a rimanere in centro studio che a trovare l’amore. Così, dopo le prime settimane idilliache, sono saltati fuori i soliti problemi e difetti, che hanno portato irrimediabilmente la storia alla sua fine. Costabile Albore ha deciso di lasciare Uomini e Donne per tornare alla sua vita di tutti i giorni, sicuramente deluso della piega che hanno preso gli eventi. Lui stesso si è ritrovato a criticare la protagonista, dicendo che la sua colpa è quella di incentrare tutto su se stessa, senza ascoltare il partner.

Il periodo dopo Uomini e Donne, però, è stato molto crudele con l’ex cavaliere. A volte la vita si accanisce contro le persone, ma è anche vero che tutto può essere superato. Per Costabile Albore i problemi sono cominciati con la morte di sua sorella. Una notizia dolorosissima che gli ha causato un infarto. L’uomo è stato ricoverato per accertamenti e i dottori gli hanno trovato dei valori sballati che lo hanno portato a subire ben due interventi: “Le coronarie occluse e mi hanno messo quattro bypass. Anche le carotidi erano occluse”, insomma, la sua vita è stata realmente in pericolo.

L’ex cavaliere ha deciso di raccontare la sua esperienza al settimanale di Uomini e Donne: “Esperienza di grande sofferenza. Infatti ho subito due interventi a breve distanza”. Le operazioni che ha dovuto affrontare Costabile Albore sono molto difficili e l’uomo è stato molto fortunato ad uscirne vivo. Infatti ha anche affermato di essere convinto di avere avuto protezione dall’alto, perché avrebbe potuto facilmente perdere la vita. Tutto è bene quel che finisce bene, e adesso l’uomo è in piena ripresa. Al settimanale del dating show ha anche rivelato di non aver mai più sentito Gemma Galgani dopo la sua uscita dal programma.

Gemma comunque, mettendo da parte ogni possibile rancore, ha deciso di dedicargli un breve pensiero nelle sue storie Instagram proprio in un video in cui era intenta a sfogliare il settimanale: “Faccio tanti e grandi auguri a Costabile“, ha infatti ammesso la dama con il solito grande cuore. E voi che ne pensate? vi piacerebbe vederlo come tronista? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

