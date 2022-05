Dramma Uomini e Donne, la famosissima dama lasciata sull’altare. “Lui è scappato”. Fan sotto choc, chi sono

La famosissima ex di Uomini e Donne, Ginevra Lambruschi è stata lasciata dal compagno a pochi giorni dalle nozze. A darne l’annuncio è stata lei stessa, che ha avvisato i suoi follower tramite una storia su Instagram. “Ciao ragazzi, volevo giustificare l’assenza di questi giorni per me molto difficili. Sono stata lasciata dal mio ‘ex compagno’ a pochi giorni dalle nozze. Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi. Mi rialzerò da sola e farò da mamma e da papà. Ringrazio i miei genitori che mi stanno vicino e non mi abbandonano. In questo momento la mia priorità è mia figlia Sophie” ha spiegato la donna.

Ginevra Lambruschi lasciata a pochi giorni dal matrimonio

Ginevra Lambruschi era fidanzata con il calciatore Mirko Antonucci, lei 24 anni, lui 23. L’annuncio della gravidanza è arrivato quando i due erano insieme già da un anno e mezzo. Entrambi sembravano contenti dell’arrivo della piccola Sophie. Successivamente, lui le ha fatto la proposta di matrimonio. Il video è stato divulgato sui social ed era molto commovente.

Ma adesso sembra che a soli pochi giorni dalle nozze il giovane si sia tirato indietro. Per il momento, l’unica a parlarne è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Mentre lui ancora non ha rilasciato un comunicato ufficiale. Prima di innamorarsi di Mirko Antonucci, Ginevra Lambruschi è stata insieme a Nicolò Bettarini, il figlio nato dall’amore di Stefano con Simona Ventura.

Successivamente, il suo nome è stato legato anche a quello di Pierpaolo Pretelli, velino del piccolo schermo che ha ritrovato il successo grazie al Grande Fratello Vip. Proprio nella casa più spiata d’Italia ha trovato anche l’amore, ed è ancora felicemente fidanzato con Giulia Salemi. Dopo diverse delusioni d’amore, quindi, sembrava che l’influencer avesse finalmente trovato l’uomo con cui condividere la sua vita nel calciatore.

Ma così non è stato e adesso è nuovamente single, ma con una figlia, Sophie. Per il momento non si conoscono i motivi che hanno portato Mirko Antonucci alla drastica decisione di interrompere la relazione con la madre di sua figlia a pochi giorni dal matrimonio. Sicuramente, un legame così importante può scatenare ansia in un giovane di 23 anni.

Ma i due sono uniti da un legame ancora più importante, quello rappresentato dalla piccola nata dal loro amore. Intanto, Ginevra Lambruschi dovrà fare i conti con questa scelta e cercare di crescere sua figlia da sola.

