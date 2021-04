drammatico-aumento-dei-decessi-tra-gli-anziani-dall’inizio-delle-“vaccinazioni-covid-19”

Il 26 dicembre 2020, la prima anziana in Germania, la residente di 101 anni Edith Kwoizalla, è stata vaccinata contro il coronavirus. Una speciale valutazione dei dati RKI dà un immagine terrificante: dall’inizio delle “vaccinazioni Corona”, il numero di decessi tra gli anziani è aumentato vertiginosamente.

Viviamo in un’epoca in cui le decisioni dovrebbero essere scientificamente fondate e in cui ogni persona in Germania ha più conoscenze che mai. Anche i dati sulla “Pandemia” vengono raccolti e valutati in tutto il mondo. In Germania, l’autorità federale responsabile e il primo punto di contatto per i dati di qualsiasi tipo relativi alla pandemia è l’Istituto Robert Koch. Solo una piccolissima selezione dei dati raccolti è facilmente visibile e accessibile a tutti nella dashboard RKI . Sfortunatamente, la selezione dei dati visualizzati è limitata all’indicazione cumulativa di curve o mappe di infezione in cui i distretti sono colorati di rosso sangue a causa di valori di incidenza impostati arbitrariamente . L’intenzione alla base di questo è chiara: tenere alto il panico .

Quando si tratta di vaccinazione , l’ Istituto federale per i vaccini e i medicinali biomedici (Istituto Paul Ehrlich, PEI ) è il primo punto di contatto. Anche questo non brilla per la trasparenza o la natura scientifica che ci si aspetterebbe da un simile istituto federale. Questo mostra la valutazione regolare dei rapporti di sicurezza PEI con noi. Non da ultimo a causa della costante minimizzazione della causa di morte nelle persone decedute in connessione con la vaccinazione e la prevenzione sistematica delle autopsie per tali decessi lasciano un retrogusto amaro.

Il numero di persone che sono morte negli ultimi due mesi è stato quasi ovunque alto almeno quanto nei 12 mesi precedenti. In 51 contee il tasso di mortalità è oltre quattro volte più alto, in 22 contee anche più di sei volte.

La discrepanza tra da un lato un’enorme quantità di dati e, dall’altro, una valutazione ed elaborazione inadeguate da parte degli organismi ufficiali in Germania è stata una ragione sufficiente per Martin Adam per accettare i dati dallo stesso RKI.

Va qui accennato positivamente che i dati dell’RKI sono in linea di principio liberamente disponibili per tutti e sono accessibili tramite una cosiddetta ” Application Programming Interface (API) “. Poiché questa “intercettazione” richiede molte conoscenze tecniche, non tutti possono semplicemente toccare i dati “solo una volta” e creare “rapidamente” una valutazione arbitraria: l’ostacolo è molto grande.

Tuttavia, Martin Adam lo ha fatto. Ha scritto un programma che utilizza per raccogliere i dati dall’RKI e per effettuare una valutazione speciale per le persone nella fascia di età dagli 80 anni in su , cioè per gli anziani. Quindi esattamente il gruppo che era e sarà vaccinato per primo. Un sacco di know-how è confluito nel lavoro: poiché l’RKI non indica esplicitamente la data di morte, l’ha estratta dai dati grezzi con grandi spese. Ha quindi confrontato il numero di morti cosiddette Covid-19 nella fascia di età per quasi tutto l’anno 2020, dal 1 gennaio 2020 al 27 dicembre 2020 , con il numero di decessi nel periodo dal 28 dicembre 2020 a febbraio 24, 2021.

I risultati sono più che terrificanti:

Il numero di coloro che sono morti in relazione a Coronavirus è stato almeno altrettanto alto quasi ovunque negli ultimi due mesi come nei 12 mesi precedenti. In 51 contee la mortalità è oltre quattro volte più alta, in 22 contee anche più di sei volte.

Il grafico seguente lo illustra per i 22 distretti in cui il tasso di mortalità è più di sei volte superiore in meno di 2 mesi rispetto al (quasi) intero anno 2020:

Ecco le 51 contee con un tasso di mortalità quattro volte superiore:

Questi numeri e grafici dovrebbero essere più che allarmanti per chiunque.

Naturalmente, una tale valutazione non può dare alcuna “causalità” (causa) alle morti – ciò richiederebbe semplicemente le autopsie da parte di medici neutrali , che attualmente vengono sistematicamente prevenute .

Ma ciò che è statisticamente certo è che esiste una forte correlazione (rapporto di reciprocità) tra il numero di “vaccinazioni Corona” e le morti tra gli anziani.

Oltre ai grafici sopra, contiene i dati grezzi per questo, nonché un elenco di tutti i distretti e rapporti associati su “vaccinazioni Corona”, che può essere trovato anche da noi .

Noi del Corona Blog Team vorremmo ringraziare il Sig. Adam per aver reso disponibile la valutazione e speriamo che aiuti molte persone a classificare meglio il processo di vaccinazione.

Aggiornamento 26 marzo 2021:

qui puoi trovare l’ intervista del signor Adam su ET.

Aggiornamento 10

marzo 2021 : 1. 164.137 visualizzazioni di pagina del post fino ad ora.

2. Il signor Adam ha un’intervista con The Epoch Times domani. Non è ancora noto quando verrà trasmesso. Ma questa intervista segnala interesse per l’argomento. Epoch Times ha 10 milioni di spettatori a livello internazionale!

Il contenuto sarà la ricerca e le esperienze del signor Adam.

Aggiornamento 8 marzo 2021 : il

signor Adam ci ha fornito una versione rivista (Version_3) del suo file. In questo, ha modificato il periodo di osservazione in modo che due mesi vengano confrontati tra loro (come alcuni nei commenti richiesti). I risultati sono ovviamente ancora più drammatici (anche se alcuni commentatori si sono rifiutati con veemenza di ammetterlo).

Qui lasciamo aggiornato il nostro contributo e la grafica associata (confronto di quasi tutto il 2020 con due mesi dal 2021).

Aggiornamento 7 marzo 2021:

in un articolo a parte descriviamo la mancanza di trasparenza nei dati pubblicati dalla RKI, in particolare la trattenuta della data di morte.

Il signor Adam ha anche commentato i punti di alcuni critici, che pubblichiamo qui separatamente .

Aggiornamento 5 marzo 2021 :

in un articolo separato prendiamo posizione sulle frequenti critiche che abbiamo ricevuto nei commenti qui o via e-mail.

Il post del blog è stato ora tradotto anche in spagnolo .

Anche Rubicon e Report24 hanno ripreso questo articolo.

Aggiornamento 4 marzo 2021 :

Stefan M. Seydel, che scrive per la NZZ , condurrà un’intervista dal vivo con il signor Adam su YouTube martedì prossimo (9 marzo 2021, alle 14:00) – Ora l’uomo che fornisce i dati sui commenti di morti pubblicati con noi con la vaccinazione .

Aggiornamento 03.03.2021:

Il Rubicon ha già chiesto se può condividere il nostro articolo, cosa che ovviamente abbiamo accettato volentieri. Più persone ne vengono informate, meglio è. Anche il comitato investigativo Corona attorno a Viviane Fischer è interessato ai numeri: il contatto è stato stabilito. Anche la “Nursing Ethics Initiative” attorno ad Adelheid von Stösser è interessata ai dati e vuole trasmetterli a un giornalista di tutto il mondo. Anche un portale mediatico austriaco è interessato. Nel frattempo 50.000 visualizzazioni di questo articolo sul nostro sito web.

È chiaro per noi che questo articolo è polarizzante, ma è importante che entriamo in un discorso l’uno con l’altro. I dati non possono ovviamente essere valutati in modo definitivo, ma danno almeno un’indicazione che ci sono anomalie e che le autopsie devono essere eseguite con urgenza.

