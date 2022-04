Drammatico risveglio per Mara Venier: “Non posso più fare Domenica In”. Fan sotto choc, cos’è successo

La conduttrice veneziana, Mara Venier, ha dato l’annuncio su instagram ai suoi fan: è senza voce ed è a rischio la conduzione domenicale

Ormai è risaputo che “la zia Mara” abbia un ottimo rapporto con i suoi fan e che ami approcciarsi al mondo social, condividendo sempre nuovi scatti. In particolare, l’abbiamo vista anche a “Domenica in” cimentarsi in tantissimi selfies in primo piano con i suoi ospiti. Stamattina ha fatto sapere proprio sul noto social network che si è svegliata senza voce. Nel video compare con un filo di voce, ma ci teneva enormemente ad augurare una buona pasqua a tutti i suoi followers.

Ma che ne sarà di Domenica In? Andrà comunque in onda? Probabilmente si. Mara infatti non ha fatto alcun riferimento alla probabilità di sospendere il programma. La conduttrice ha già dimostrato più di una volta di saper affrontare ogni avversità, anche in diretta televisiva. Non molto tempo fa, ha avuto un incidente al piede proprio durante la trasmissione. Aveva inizialmente delegato uno dei suoi compagni di viaggio, Pierpaolo Pretelli, di continuare le interviste. Poco dopo però ha deciso di voler continuare, prendendo il mano le redini della trasmissione come solo lei sa fare. A quanto pare, niente può davvero fermarla. E probabilmente non sarà nemmeno una voce meno squillante a farlo.

Mara nel video ha annunciato : “ so che aspettate tutti la poesia di Pasqua, non ho voce; speriamo che domani torni per Domenica in, ma io ve la dico lo stesso” recitando poi una piccola poesia in Veneto. Pare però che abbia già iniziato a ricorrere a diversi rimedi per recuperare la voce quanto prima.

E dunque quali saranno gli ospiti della puntata pasquale? Leonardo Pieraccioni è uno dei grandi nomi. Sarà in studio per promuovere il suo nuovo film “ Il sesso degli angeli”, nelle sale dal 21 aprile 2022. Anche Albano sarà uno dei noti ospiti, che si esibirà con il meglio della sua musica. Inoltre, è prevista anche un’esibizione con la figlia Jasmine con il brano “ Nessuno”. Padre e figlia hanno già lavorato insieme a diversi progetti, tra i più recenti c’è sicuramente “The voice”, al quale hanno partecipato come giudici.

A questi nomi si aggiunge quello di Sabrina Ferilli, in collegamento da casa. E poi ancora il Mago Silvan, con uno spettacolo che entusiasmerà tutti i bambini che potranno assistere in studio. Ed anche quest’anno, i bambini saranno protagonisti di uno spazio dedicato loro, come già successo in puntate di Pasqua precedenti. Infatti si cimenteranno in decorazioni di uova, con l’aiuto di Ernst Knam, chef e matre chocolatier. E dopo esibizioni canore, spazi dedicati al cinema e ai più piccoli, si passerà al ballo con l’orchestra Casadei e le loro coppie di ballerini di liscio. Infine, arriveranno a portare un pizzico di allegria i nuovi conduttori di “Made in sud”: il rapper napoletano Clementino e la ballerina Lorella Boccia.

L’articolo Drammatico risveglio per Mara Venier: “Non posso più fare Domenica In”. Fan sotto choc, cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.