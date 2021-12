Drastica decisione Mediaset, Arriva lo stop a Signorini. Al suo posto arriva lui. “Farà ascolti più alti”. Fan sotto choc

La Mediaset ha confermato la messa in onda di Felicissima Sera, il programma comico condotto da Pio e Amedeo e trasmesso la scorsa stagione con tre serate in prima puntate. Ad aiutare i due ragazzi pugliesi è stata Maria De Filippi, che più di una volta li ha ospitati nel serale di Amici del sabato sera, seguitissimo dall’Italia intera. Così i comici hanno potuto fare la giusta pubblicità al loro nuovo show e soprattutto hanno potuto preparare il pubblico a quello che sarebbe accaduto. Anche se, puntata dopo puntata, ne abbiamo viste di tutti i colori. Ed è stato realmente un successone.

Ospite dell’esordio di Felicissima Sera proprio Maria De Filippi. Il risultato deve aver soddisfatto la Mediaset che ha deciso di puntare nuovamente sul duo. La prima puntata dell’anno scorso ha registrato infatti il 20% di share, per poi salire al 22% alla chiusura. Pio e Amedeo sono quindi pronti per tornare in scena e, secondo le voci, già starebbero lavorando a questa nuova edizione dello show che dovrebbe prevedere quattro puntate al posto delle tre dell’anno passato. Non solo una riconferma, ma anche una piccola promozione per i comici che tanto ci hanno saputo intrattenere.

A cambiare sarà il giorno settimanale. Per la prossima stagione televisiva, la Mediaset ha deciso di dedicare il venerdì sera alle fiction. Finora le varie soap opere, punto di forza della rete, sono andate in onda di Mercoledì. Ma con l’inizio di vari campionati e il compito di trasmettere le partite nella stessa giornata non è stato possibile continuare su questa linea. Per questo, sembra che Felicissima Sera sarà anticipato al giovedì. Da gennaio, questa serata dovrebbe però essere messa nelle mani di Alfonso Signorini e dei suoi Vipponi, con il serale del Grande Fratello Vip.

E allora cosa succederà in Mediaset? Al direttore di Chi verrà lasciato solo il lunedì sera per affrontare le dinamiche della casa più spiata d’Italia? In realtà le voce non hanno ancora trovato conferma, ma dicono che Felicissima Sera non andrà in onda prima che il Grande Fratello finisca. Anche quest’anno il termine del reality show è stato spostato al mese di marzo, grazie agli ascolti che pur non raggiungendo i numeri dell’ultima edizione sono stati ugualmente soddisfacenti. Probabilmente, l’ultima puntata che determinerà il nuovo vincitore verrà trasmessa lunedì 14 marzo 2022.

Felicissima sera dovrebbe iniziare quindi il giovedì successivo, quello del 17 marzo, per prendere il posto lasciato vuoto dal Grande Fratello Vip. Un’importante compito che speriamo Pio e Amedeo sapranno portare a termine in maniera brillante. Per quattro settimane, quindi, il duo comico dovrà intrattenerci, prima che la Mediaset trasmetta l’altro reality previsto per il 2022, L’Isola dei Famosi. L’anno scorso la trasmissione è stata un vero flop, ma quest’anno la rete ha deciso di darle ancora una possibilità. Non ci sono ancora conferme su chi ci sarà al timone e chi saranno concorrenti e opinionisti.

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

L’articolo Drastica decisione Mediaset, Arriva lo stop a Signorini. Al suo posto arriva lui. “Farà ascolti più alti”. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.