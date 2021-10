Drastica decisione Mediaset, Il reality è stato chiuso all’improvviso. Brutta notizia per i Vipponi, Non andranno più in onda

Sembra che la Mediaset abbia stoppato sul nascere una nuova trasmissione già pronta ad uscire. Si chiama Back to school e sarebbe dovuta andare in onda il mercoledì sera su Italia 1 a partire da novembre. L’idea è venuta grazie a una puntata della scorsa stagione di La pupa e il secchione. Nel corso di una prova, i protagonisti si sono infatti confrontati con dei bambini di quinta elementare, che si sono dimostrati più preparati di loro. Del resto, è a quell’età che si cominciano ad apprendere le prime nozioni di cultura generale. Notizie che purtroppo molti dimenticano col passare del tempo.

L’idea di Back to school è quindi quella di prendere dei personaggi famosi e fargli nuovamente affrontare l’esame di quinta elementare sotto la guida attenta dei loro insegnanti, dei bambini dai 6 agli 11 anni. A giudicarli sarebbero stati dei veri professori. E’ stato Nicola Savino a essere scelto per presentare il nuovo format della Mediaset. Lo conosciamo già per la brillante conduzione di Le Iene, dove fino all’anno scorso è stato affiancato da Alessia Marcuzzi. Mentre la donna ha deciso di chiudere, almeno per un periodo, il suo contratto con la rete, per lui c’è stata invece una promozione.

Molte puntate di Back to School sono già state registrate. La pubblicità mandata in onda da Mediaset e il cast ufficializzato. A studiare per superare l’arduo esame di quinta elementare avremmo visto: Evaristo Beccalossi, Paola Caruso, Clementino, Denis Dosio, Antonella Elia, Eleonora Giorgi, Jonathan Kashanian, Roberta Lanfranchi, Andrea Lo Cicero, Vladimir Luxuria, Benedetta Mazza, Enzo Miccio, Ignazio Moser, Random, Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Totò Schillaci, Nicola Ventola, Gianluca Zambrotta , Andrea Zelletta, Lory Del Santo, Martina Hamdy, Eleonora Pedron, Flavia Vento e Scintilla.

Personaggi che promettono bene. Ma a quanto pare le puntate non hanno soddisfatto le aspettative dei vertici Mediaset, non meritando così la collocazione nella prima serata del mercoledì di Italia 1. I pettegolezzi dicono che per il momento Back to school non andrà in onda. Non si sa se il format verrà definitivamente eliminato o, semplicemente, spostato sul palinsesto. Magari in un’altra fascia oraria o durante un altro giorno settimanale. Per il momento non c’è niente di ufficiale, ma Nicola Savino non sarebbe l’unico a cui capita di affrontare una decisione del genere.

Proprio ultimamente, è stata Anna Tatangelo a subire una modifica dell'ultimo minuto. La donna sarebbe dovuta andare in onda la domenica pomeriggio con Scene da un matrimonio, in cui segue l'avvicinamento di persone comuni al giorno del fatidico si tra dubbi, ansie e grandi emozioni. Protagonista è la storia d'amore sin dal suo sbocciare, descritta attraverso le testimonianze delle persone più vicine alla coppia degli stessi sposi. Ma lo show è stato spostato al sabato pomeriggio, per una decisione presa da Mediaset proprio poco prima del suo debutto. Cosa succederà a Nicola Savino e ai suoi Vip?

