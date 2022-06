drastica-decisione-mediaset,-ufficiale:-arriva-lo-stop-all’isola-dei-famosi,-ilary-distrutta,-berlusconi-furioso

E’ tempo di cambiamenti in Mediaset e anche L’isola dei famosi potrebbe essere eliminato definitivamente dal palinsesto, secondo diverse indiscrezioni. Già nell’ultima stagione televisiva abbiamo notato diversi cambiamenti apportati alla rete, sia a livello di personaggi che di programmi. In evidenza, lo spazio tolto a Barbara D’Urso, che prima era la reginetta della domenica e oggi è stata spostata su Italia 1, per cercare di recuperare consensi. Mentre nuovi volti si sono affacciati a questo mondo, come quello di Vanessa Incontrada, scelta come volto di Striscia la Notizia e di diversi altri show.

Insomma, Pir Silvio Berlusconi sta cercando di dare nuova linfa vitale alla sua rete, che negli ultimi anni ha risentito di un calo negli ascolti. E’ evidente che anche la pandemia vissuta negli ultimi anni ha portato a un cambiamento nelle abitudini degli italiani, e anche nel loro modo di pensare. Tutto questo si riversa molto sul mondo dello spettacolo, che non è altro che un’estensione della nostra società. La Mediaset si è resa conto del cambiamento ed è subito corsa ai ripari. Mentre personaggi come Maria De Filippi riescono a tenere il ritmo e non tramontano mai, c’è invece qualche show che rischia seriamente.

Secondo le ultime indiscrezioni, a rischio eliminazione dal palinsesto c’è proprio L’isola dei famosi, condotta da Ilary Blasi. L’anno scorso il reality show è stato un vero e proprio flop, ma quest’anno si sta risollevando. Tutto questo grazie ai Vip scelti per sbarcare in Honduras e sicuramente anche grazie alla presenza di Nicola Savino e Vladimir Luxuria, che rendono tutto più interessante e divertente e hanno creato con la presentatrice un bellissimo triangolo. Ma sembra che tutto questo non basti, e che la Mediaset abbia ugualmente deciso di eliminare definitivamente il reality.

Ma se gli ascolti si sono alzati, come mai si è giunti a questa decisione? Probabilmente per gli elevati costi di produzione. Non dimentichiamo che lo show si svolge in Honduras, e quindi devono essere pagati aerei, elicotteri, isole, alberghi. Insomma, un reality veramente costoso, a differenza ad esempio del Grande Fratello Vip in cui la produzione ha da mantenere semplicemente la casa in cui vivono i concorrenti. Già a partire dall’anno prossimo, quindi, L’isola dei famosi potrebbe non rientrare più nel palinsesto di Mediaset. Una dura scelta, dal momento che lo show ci ha tenuto compagnia per moltissimi anni.

C’è da vedere se qualche altra rete vorrà comprarne i diritti e puntare ancora sul reality dei naufraghi. Se non la Rai, una delle tante piccole reti indipendenti che si stanno facendo strada negli ultimi anni. Intanto, la Mediaset ha comprato La Talpa, che potrebbe quindi prendere il posto de L’isola dei famosi nel palinsesto di Canale 5 e iniziare subito dopo la finale del Grande Fratello Vip. A rischio c’è anche La pupa e il secchione show. Nonostante l’intervento di Barbara D’Urso, che ha cercato di rendere il programma un reality riempendolo di momenti trash, sembra che gli ascolti non siano stati soddisfacenti per Berlusconi.

L’articolo Drastica decisione Mediaset, Ufficiale: Arriva lo stop all’Isola dei Famosi, Ilary distrutta, Berlusconi furioso proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.