drastica-decisione-rai,-ballando-con-le-stelle-si-sposta-al-pomeriggio.-“ci-scontriamo-con-amici”

Per la prima puntata di Ballando con le Stelle la Rai ha pensato a uno speciale che è andrà in onda di pomeriggio. Milly Carlucci e i suoi ballerini sono stati protagonisti pomeridiani per la prima volta da quando è nato il talent show. Precisamente, li abbiamo visti sabato alle 15:05 e lo speciale è andato in onda per ben 50 minuti. La trasmissione è ormai il fiore all’occhiello della rete di Stato, che la riconferma da ben sedici anni. Indiscussa padrona di casa sin dal primo momento, Milly Carlucci, che porta a termine il compito con eleganza e il suo onnipresente sorriso.

La notizia dello speciale di Ballando con le Stelle del pomeriggio Rai ha creato un po’ di scompiglio. C’è chi ha pensato che il talent show avesse cambiato definitivamente orario. Ma così non è e siamo pronti a vedere le esibizioni dei protagonisti sabato dopo sabato. L’idea Rai sarebbe quella di fare uno speciale di Ballando tutte le domeniche pomeriggio durante Domenica In di Mara Venier, per dare man forte contro la corazzata Amici.

Intanto, il 16 ottobre è andata in onda la prima puntata ed è stata un successone. I Vip sono molto agguerriti e pronti a mettersi in gioco. Ma vediamo quali sono le coppie che si sono formate: Albano e Oxana Lebedex. Il cantante ha deciso di tenere la sua insegnante nonostante una frattura che lei ha riportato al piede.

Un segno di coraggio da parte di Albano che, però, non è stato premiato. Guillermo Mariotto gli ha messo il suo primo zero della stagione, lasciando tutti a bocca aperta. Ma Albano non si è lasciato intimidire e ha risposto cantando uno dei suoi successi, trovando così l’ovazione del pubblico. Poi ci sono Andrea Iannone e Lucrezia Lando. Tra i due giovani è subito scoppiata la passione che, inevitabilmente, portano in pista. Non sono mancate battute da parte dei giudici, amanti come sempre delle relazioni nate tra un ballo e l’altro. L’aria d’amore fa bene al cuore ma anche agli ascolti Rai.

Le altre coppie di Ballando con le Stelle sono formate da: Alvise Rigo e Tova Villfor; Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale; Fabio Galante e Giada Lini; Federico Lauri e Anastasia Kuzmina; Mietta e Maykel Fonts; Valeria Fabrizi e Giordano Filippo; Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira. Sul podio, al termine della prima puntata della trasmissione Rai, sono arrivati: Arisa e Vito Coppola; Sabrina Salerno e Samuel Peron; Morgan e Alessandra Tripoli. Quest’ultimo in particolare ha stupito tutti con la sua voglia di impegnarsi e, soprattutto, di ascoltare i consigli della sua insegnante.

Morgan è un personaggio molto difficile da gestire e si è spesso inimicato gli altri protagonisti del piccolo schermo. Ma Milly Carlucci gli ha sempre teso una mano, comprendendo l’arte dietro quel velo di apparente follia. Per questo lo ha fatto partecipare a Ballando con le Stelle nel suo periodo più buio. Dopo l’eliminazione dal Festival di Sanremo, che ha fatto parlare l’Italia intera, per il cantante non era più tanto semplice firmare un contratto. Lui stesso ha definito il programma della Rai un modo per ripartire da zero, sia dal punto di vista fisico che da quello mentale. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Drastica decisione Rai, Ballando con le Stelle si sposta al pomeriggio. “Ci scontriamo con Amici” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.