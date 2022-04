Drastica decisione Rai, Serena Autieri fatta fuori da Dedicato. La presentatrice è distrutta, ecco chi prende il suo posto

Serena Autieri ha fatto flop sulla Rai e il suo programma probabilmente verrà chiuso definitivamente. A lanciare lo scoop è TvBlog, sempre molto aggiornato su quello che accade a viale Mazzini. Stiamo parlando di Dedicato, un programma televisivo italiano in onda su Rai 1 dal 28 giugno 2021 con la conduzione della presentatrice accompagnata al pianoforte da Enzo Campagnoli e in studio da Gigi Marzullo. Il programma è andato in onda nel palinsesto estivo dal lunedì al venerdì dalle 9:55 alle 11:25. La trasmissione è dedicata alle persone comuni che raccontano le loro esperienze.

Protagoniste sono le storie, storie di incontri, ma anche di grandi distanze finalmente colmate, storie di chi vuole raccontarsi e trasferire il proprio sentimento di amore, gratitudine o ricordo ad una persona cara. Il tutto con la formula della dedica musicale, ma anche della dedica legata a un film o a un programma televisivo scovato nelle Teche Rai. Ogni settimana, inoltre, c’è un set esterno da un luogo di vacanza diverso per raccontare quelle storie di sentimento e di incontro che da sempre caratterizzano le estati attraverso collegamenti effettuati dall’inviato Domenico Marocchi.

Gli amori estivi ci hanno sempre appassionati, ma adesso Dedicato sembra non aver superato al meglio l’inverno. Gli ascolti sono calati drasticamente dal suo esordio. Lo share è diminuito puntata dopo puntata, passando dal 15% degli inizi al 10%. Numeri insufficienti per la Rai che sembra aver scelto di eliminare Dedicato dal palinsesto. La rete di Stato, secondo quanto detto dal portale, non si da per vinta e ha già in mente un piano b. Da settembre diventeranno protagonisti del sabato pomeriggio Donatella Bianchi e Fabio Gallo. Il presentatore si farà conoscere meglio durante l’estate.

Fabio Gallo infatti condurrà il programma mattutino che andrà in onda al posto di Unomattina in famiglia durante la bella stagione Rai. Quindi prenderà insieme alla collega il timone di Linea blu vivere il mare, la trasmissione che racconta la bellezza del mare italiano, la sua fragilità, la sua importanza non solo per la ricchezza di biodiversità che custodisce ma in quanto culla delle grandi civiltà del passato. L’obiettivo principale di Line Blu è quello di sviluppare la cultura del mare, con le sue potenzialità economiche e sociali, ponendo sempre grande attenzione ai problemi ambientali ed alla sicurezza, valorizzando le diverse tradizioni marinare e i luoghi di un’Italia insulare talvolta dimenticata.

E Serena Autieri? Che fine farà la presentatrice napoletana dopo il flop di Dedicato? A quel che si dice la Rai non ha alcuna intenzione di silurarla. Anzi, i vertici sarebbero già al lavoro per creare un programma appositamente per lei. E’ evidente che la presentatrice è riuscita a gestire al meglio Dedicato, nonostante il format non sia riuscito a conquistare il pubblico. Se qualche tassello non è andato, non è stata colpa sua. Per il momento, però, da viale Mazzini non emerge nessuna novità. Questo nuovo show è avvolto nel mistero e non si sa quando potrebbe andare in onda.

Per continuare ad avere news su Uomini e Donne, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche suINSTAGRAM

L’articolo Drastica decisione Rai, Serena Autieri fatta fuori da Dedicato. La presentatrice è distrutta, ecco chi prende il suo posto proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.