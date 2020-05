Drink + box aperitivo: Linkin Rome riparte con il primo evento il 12 giugno sulla terrazza dell’Hotel THE HIVE

Piano Piano si riparte con gli Aperitivi del Linkin Rome. Si ricomincia il 12 giugno dalle ore 19:00. Ci sarà come sempre la musica, un roof top stupendo ed una vista su Roma.

La terrazza panoramica sarà quella dell’Hotel THE HIVE. Per chi non lo conoscesse vi diciamo che il belvedere dell’Alveare è situato al quinto piano, offre una vista mozzafiato sui tetti e le strade romane e sui palazzi e le cupole circostanti – una splendida vista sulla Basilica di Santa Maria Maggiore che può essere vista lontano dal caos turistico. Si tratta di un ambiente dinamico che può essere vissuto a tutte le ore.

Di questi tempi tuttavia ogni cosa o almeno qualcosa è cambiato e ci saranno delle regole da rispettare.

Prima di tutto l’ingresso sarà solo su lista nominale e dovrà essere confermato successivamente per messaggio.