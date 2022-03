driver-academy,-la-formazione-per-gli-autisti-con-tariffa-flat-di-business-partner

Business Partner è una società di consulenza che opera anche nel settore della formazione online, rivolgendosi al canale Automotive con delle piattaforme proprietarie, che sono già state scelte da multinazionali del settore autotrasporto e anche dal network di gommisti Euromaster. Abbiamo parlato con il titolare, Ivan Necandri, per capire quali sono gli elementi di novità della piattaforma Driver Academy dedicata alla formazione degli autisti delle aziende di trasporto.

Perché Business Partner, con la Driver Academy, ha sentito l’esigenza di offrire un “nuovo modo di fare formazione alle aziende di trasporto”?

Con la Driver Academy abbiamo davvero aperto la strada a un nuovo modo di offrire formazione alle aziende di trasporto, ma in particolare agli autisti. L’esigenza nasce dal fatto che, fino ad ora, persisteva una certa resistenza da parte degli autisti nel frequentare i corsi di formazione tradizionali in aula, spesso noiosi e lunghi, ma soprattutto critici perché li costringevano a pause forzate dal lavoro su strada, condizione poco gradita alla categoria. Il risultato era che le aziende di trasporto faticavano a mettere in atto piani di crescita, valorizzazione e motivazione per i propri autisti.

Cosa cambia con Driver Academy?

Driver Academy offre una soluzione completamente nuova. E’ una piattaforma di formazione online che contiene decine di brevi videocorsi di formazione professionalizzanti, specifici per il ruolo dell’autista. Ogni videocorso è stato realizzato per affrontare un argomento in poco tempo, ma senza trascurare la qualità della formazione. Tutti i corsi sono creati appositamente per essere seguiti dallo smartphone dell’autista, durante le soste o nel tempo libero, nell’ambiente a lui più congeniale, cioè il proprio veicolo e la strada che vive ogni giorno.

Tutto questo ha aperto un nuovo modo di garantire l’evoluzione dell’autista, che oggi frequenta con entusiasmo corsi fino ad ora non disponibili, in termini di completezza degli argomenti, in un’unica academy. Non meno importante è la possibilità di frequentarli con uno strumento popolare molto gradito alla maggioranza: il proprio smartphone.

Quanto costano i corsi della Driver Academy?

La formula di accesso alla piattaforma supera il concetto di ‘pay per training’ , cioè del pagamento di una quota di iscrizione al corso, ma offre dei pacchetti, che consentono l’accesso a tutto il Catalogo a fronte di una fee annuale di abbonamento per l’azienda di trasporto.

Abbiamo trasformato un costo individuale in una tariffa flat annuale aziendale, che prescinde da quante volte verranno seguiti i corsi e da quanti corsi attiverà ciascun autista. Questo per lasciare all’autista l’opportunità di scegliere gli argomenti più graditi e interessanti e la facoltà di seguire da uno a oltre 10 corsi di formazione a sua scelta. Il tutto nei momenti a lui più congegnali, riprendendo la formazione dallo stesso punto in cui l’aveva lasciata, in caso di interruzione per motivi di operatività e di guida.

Qual è il principale vantaggio per l’azienda di trasporto?

Il vantaggio è notevole, perché le aziende di trasporto possono avere personale più qualificato, senza investimento di ulteriore tempo da sottrarre alla guida del truck o al fine settimana, cosa quest’ultima molto sgradita agli autisti.

Un altro vantaggio è la possibilità di creare dei percorsi di crescita e differenziazione degli autisti, tra quelli basici, che sono in grado semplicemente di condurre il proprio mezzo (come accade più frequentemente oggi), e quelli evoluti, che sono in grado di garantire economie di gestione all’azienda, grazie alla cura del proprio mezzo, a comportamenti più efficaci e alla riduzione degli imprevisti o incidenti durante il viaggio. L’autista, tramite la formazione, può infatti acquisire la capacità di prevenire i problemi e gestire al meglio il veicolo e il trasporto assegnati.

Driver Academy ha infine, indirettamente, un impatto positivo sull’ecosistema: veicoli che consumano meno carburante non solo hanno un costo di esercizio minore, ma impattano anche meno sull’ambiente, relativamente alle emissioni inquinanti, senza pregiudicare la sicurezza. Un autista più competente è infatti un conducente più responsabile ed è in grado di migliorare la sicurezza stradale durante la circolazione.

Come si può accedere ai corsi della Driver Academy?

Oltre all’accesso diretto, abbiamo aperto ai Dealer specializzati nel segmento Truck la possibilità di proporre ai propri clienti flotte gli abbonamenti di Driver Academy. In questo modo i rivenditori ottengono una nuova fonte di profitto, ma soprattutto, possono valorizzare l’approccio con i loro clienti trasportatori, portando la relazione commerciale a un livello superiore rispetto alla tradizionale offerta di pneumatici e servizi. Insomma un concetto non distante da.. “da me trovi i migliori pneumatici, i servizi più efficienti e, in più, lo strumento per far crescere i tuoi autisti”.

Come definirebbe, con tre aggettivi, la Driver Academy?

Driver Academy è una soluzione vincente, innovativa e accessible in termini di costi per la formazione per aziende di trasporto, e un asset strategico per i dealer, che sanno guardare oltre alla propria attività tradizionale.

A questo link è possibile vedere un Video esplicativo dell’offerta della Driver Academy

The post Driver Academy, la formazione per gli autisti con tariffa flat di Business Partner appeared first on Pneusnews.it.