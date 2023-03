droga-a-riccione,-due-etti-di-hashish-nella-camera-del-residence:-arrestato

Riccione, 14 marzo 2023 – Mille euro in contanti, 190 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. E’ questo l’inventario dello spaccio che i carabinieri della compagnia di Riccione hanno trovato nei giorni scorsi nelle disponibilità di un ventenne tunisino dopo una perquisizione personale e domiciliare nel residence in cui alloggiava nella Perla Verde.

Prima infatti il ventenne è stato notato dai militari aggirarsi con fare sospetto nel centro di Misano e, una volta controllato, il giovane è stato trovato in possesso di mille euro in contanti e qualche dose di hashish. Esteso il controllo anche alla stanza di un residence di Riccione, dove il ventenne risultava domiciliato, i carabinieri hanno quindi trovato altri 190 grammi di hashish, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il ventenne è stato perciò arrestato per il reato di spaccio e processato ieri per direttissima, difeso dall’avvocato Massimo Vico. Al termine dell’udienza è stato convalidato l’arresto e il ventenne è stato rimesso in libertà nell’attesa della prossima udienza rinviata all’8 maggio.

Vittorio Ferla