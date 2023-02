Drogas apreendidas em ações da polícia são destruídas em cerâmica de Novo Acordo

O material destruído é fruto de investigações policiais e ações penais envolvendo as cidades de Santa Tereza do Tocantins, Lagoa do Tocantins, São Félix do Tocantins e Novo Acordo. Droga sendo incinerada no Tocantins

Divulgação/SSP

Drogas apreendidas durante ações em diversas cidades do Tocantins foram incineradas nesta terça-feira (14). As porções destruídas são de maconha, cocaína, crack e drogas sintéticas. Elas foram queimadas em uma cerâmica de Novo Acordo, região central do estado. A Secretaria de Segurança Pública não informou a quantidade de drogas queimadas.

A queima foi comandada pelo delegado Fabricio Piassi da 80ª Delegacia de Novo Acordo, em parceria com o Ministério Público Estadual e com a Vigilância Sanitária.

O material destruído é fruto de investigações policiais e ações penais envolvendo as cidades de Santa Tereza do Tocantins, Lagoa do Tocantins, São Félix do Tocantins e Novo Acordo. Toda a ação foi autorizada por decisão judicial emitida pela Primeira Escrivania Criminal da Comarca de Novo Acordo.

