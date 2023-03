DRS atrasa entrega de leite em pó para crianças com deficiência que dependem de dietas especiais em Ribeirão Preto, SP

Lata do alimento custa, em média, R$ 60 e dura de quatro a seis dias. Estado informou que pediria a empresa responsável antecipação da remessa. Crianças com deficiência não estão recebendo leite em pó usado em dietas especiais

O atraso na entrega de leite em pó usado na dieta de crianças com deficiência tem dificultado a vida das mães que lutam para conseguir o alimento para os filhos em Ribeirão Preto (SP).

As latas, que são entregues pelo Departamento Regional de Saúde (DRS), custam em média R$ 60 e duram de quatro a seis dias. O valor é alto para mães como a dona de casa Marilza Pereira.

Mãe de um menino com necessidades especiais, ela não consegue retirar o leite desde o início do mês. Segundo ela, o filho pode tomar quatro tipo de dietas, mas nenhuma está disponível no DRS de Ribeirão Preto, nem alguma simular.

“Pra gente que não pode estar trabalhando pra ajudar na renda de casa, fica difícil, porque a gente fica desamparado”, desabafa a dona de casa.

Segundo ela, o DRS informou que o alimento não foi comprado pelo governo estadual. O problema é que a dieta é indispensável.

“Muitas crianças, como a minha, não tem prescrição de outro tipo de alimentação. A gente não pode colocar a saúde deles em risco dando um tipo de comida que pode colocar eles em um estado vulnerável”, explica Marilza.

Segundo o DRS, 62 pacientes são atendidos pela dieta em Ribeirão Preto. Diante do atraso, o departamento solicitou à empresa fabricante do leite que antecipe a entrega, ainda que parcialmente. A empresa se comprometeu a entregar o item na segunda-feira (27).

Incerteza

A história de Marilza é similar à da dona de casa Elcione Castro, mãe da Taíssa. A menina está desde dezembro de 2022 sem receber o leite por causa de um problema na renovação do pedido.

Todos os meses, o médico faz o pedido que funciona como uma receita de medicamento. Na pandemia, a renovação era automática, mas em novembro a burocracia voltou.

“A gente foi ao médico, o médico fez a renovação, eu enviei os papéis para o DRS e até agora estamos esperando”, desabafa Elcione.

Segundo a mãe, o processo aberto por ela ficou parado em São Paulo e o DRS não informou uma previsão de quando ela poderia voltar a receber as latas.

Portanto, desde dezembro, a família vem conseguindo as latas por meio de doações, mas o sentimento é de incerteza. “Não é todo dia que todo mundo vai ter uma lata de leite para doar pra ela”, diz a mãe.

Taíssa faz uso da dieta de 2017. Ela só se alimenta por sonda.

“É tipo, a Taíssa está sem arroz e feijão, porque a única coisa que ela toma é esse leite. O leite é o arroz e feijão dela”, afirma.

