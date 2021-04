drusilla-gucci-e-damiano-david-dei-maneskin:-“hanno-avuto-un-flirt-in-passato”

Damiano David e Drusilla Gucci avrebbero avuto in passato un flirt. Per ora è solo un’indiscrezione si, ma è un’indiscrezione che corre veloce su tutti i siti. A lanciarla sarebbe stato un giornalista del settimanale di gossip, Novella 2000. Da allora tutti se ne sono convinti: Damiano David, il cantante dei Maneskin, e Drusilla Gucci, pronipote del fondatore della omonima casa di moda Guccio Gucci, “in passato hanno avuto una relazione“. Chissà se il cantante è riuscito a capire chi è Drusilla.

Origine dell’indiscrezione

Nei giorni scorsi inizia a parlarsi di una vecchia fiamma del frontman dei Maneskin naufragata in Honduras sull’Isola dei famosi. Oggi complici le apparenti similitudini caratteriali e l’eclettismo acclarato di entrambi i personaggi pare proprio che la vecchia fiamma di Damiano sia la ricca modella, Drusilla Gucci, 28 anni compiuti venerdì scorso (il 2 aprile).

L’indiscrezione è partita da Ivan Rota, tra l’altro firma di Novella 2000, che su Dagospia scrive:

Drusilla Gucci all’Isola dei Famosi ha chiesto espressamente di essere nominata e così è stato andando al televoto con Andrea Cerioli, il vero stratega del reality. Si dice che la nobile ragazza abbia avuto una simpatia per Damiano, il leader dei Maneskin: entrambi in effetti sono molto dark: lei colleziona teschi e ha fatto amicizia sull’ Isola con il cromatologo Ubaldo Lanzo che le ha promesso di vedersi al loro ritorno davanti a un Bloody Mary. Roba da Dario Argento.

Al momento nessuno dei diretti interessati ha commentato quello che ormai appare più che un semplice pettegolezzo. Damiano, forse per galanteria, non ha dichiarato nulla al riguardo; Drusilla, invece, non ne è nemmeno a conoscenza, in quanto naufraga in Honduras. Di sicuro bisognerà aspettare lunedì, giorno della diretta dell’Isola dei Famosi. Questa settimana infatti il reality-show non andrà in onda giovedì 8 aprile 2021, a causa della messa in onda su Telecinco di Supervivientes. Molto probabilmente Ilary Blasi e i tre opinionisti del reality (Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi) non perderanno occasione per chiedere alla naufraga – prima di scoprire chi tra lei e Andrea Cerioli, entrambi in nomination, abbandonerà la palapa – una conferma o una smentita su questo presunto flirt.

Drusilla e Damiano: la loro idea di coppia

Al momento, ufficialmente, sia Damiano e sia Drusilla sono single. La modella, naufraga al limite di una crisi di nervi sull’Isola dei Famosi, che come Elettra Lamborghini ha una passione matta per i cavalli (oltre che, parola sua, “per le ossa e la morte”) ha dichiarato “di essere in cerca di un uomo forte e che sappia cosa significa fare un lavoro in cui si usano le mani” e, dopo le sue ultime confessioni, che possa anche difenderla dai fantasmi.

Apparentemente single anche Damiano, in una recente intervista aveva confessato di aver avuto a 18 anni “una storia con una donna più grande. Lei aveva 34 anni“. Il frontman dei Maneskin dice di ricevere “complimenti da uomini e donne. Le avance degli uomini non mi danno fastidio e non mi importa se dicono che sono gay“, di sicuro “non incontro persone tutti i giorni”.