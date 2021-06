drusilla-gucci-e-francesco-chiofalo-stanno-insieme?-la-rivelazione-di-lui

Francesco Chiofalo conferma i gossip: “Sto conoscendo Drusilla Gucci”

Drusilla Gucci è stata indubbiamente una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione de l’Isola dei Famosi. Difatti la ragazza, grazie soprattutto alla sua personalità decisamente particolare, è riuscita a conquistare il cuore di milioni di telespettatori. E proprio in queste ultime ore la giovane ex naufraga del reality show vip condotto da Ilary Blasi è tornata prepotentemente sotto i riflettori per alcuni gossip circolati sul suo conto. Di cosa si tratta? In pratica molti rumor hanno riportato che ci sarebbe in atto un presunto flirt tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. Ma sarà vero? A quanto pare sì, e a confermalo è stato lo stesso personal trainer alla pagina instagram Insta News: “Confermo, ci stiamo conoscendo…Confermo il mio interesse per Drusilla…”

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo innamorati? Lui: “Ho anche conosciuto sua mamma”

Questa frequentazione tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci pare non essere però un semplice flirt estivo. Difatti Francesco Chiofalo, sempre alla pagina instagram Insta News, ha dichiarato di aver avuto modo di conoscere anche la mamma di Drusilla Gucci, la quale ha attaccato Miryea Stabile: “Ho anche conosciuto sua madre…” Successivamente Francesco Chiofalo ha però messo le mani avanti asserendo senza indugio alcuno che al momento ci va con i piedi di piombo con Drusilla Gucci, anche perchè è tornato single da molto poco (fino a pochi mesi fa era stava insieme a Antonella Fiordelisi): “Preferisco andare con i piedi di piombo perché mi sono da poco lasciato con Antonella…” Sarà vero amore tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo?

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo al centro del gossip: è vero amore?

Al momento si segnala che Drusilla Gucci non ha rotto il silenzio su tutta questa faccenda. Tuttavia le parole di Francesco Chiofalo sono chiare: c’è una frequentazione. Adesso c’è da capire se tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci è o meno vero amore, come d’altronde si è chiesta la pagina instagram Insta News: “Quindi sarà vero amore tra i due ragazzi?” In attesa di saperne di più, non resta che stare in attesa.