 “Du cul, du cul, du cul !” Léa Salamé se lâche en plein direct

D’un ton sérieux à la détente, il n’y a qu’un pas… Ce mardi 26 avril, Léa Salamé et Nicolas Demorand étaient aux commandes de la matinale de France Inter. Après l’interview politique lors de laquelle la journaliste passait Yannick Jadot sur le gril, la matinale était sur le point de s’achevait. Comme chaque matin, ce sont Claude Askolovitch et Sonia Devillers qui clôturent l’émission. La dernière avec son édito média et le premier avec sa revue de presse. Lors de sa chronique, Claude Askolovitch a notamment évoqué la création de violon avec le bois de barques de migrants, une pénurie d’huile ou encore le fait que Romain Bardet ait porté secours à Julian Alaphilippe lors de sa chute, avant de conclure sur un fait de zoologie.

“Je vous dis donc ce que j’ai lu sur le site du Monde – regardez, c’est passionnant – voilà, les stratégies de survie des araignées mâles qui veulent échapper à l’appétit de leurs partenaires femelles, supérieures en taille et dont la voracité ne fait pas exception car elles ont besoin de protéines pour la ponte“, raconte-t-il. Et de poursuivre : “Alors, les mâles s’organisent pour féconder sans périr. Certains offrent à la femelle des proies emmaillotées pour la distraire. D’autres lient avec du fil les pattes de la prédatrice“.

Léa Salamé : “J’ai l’esprit mal tourné”

Mais ce qui a le plus étonné Claude Askolovitch c’est une technique “admirable“ repérée par des chercheurs chinois, singapouriens, slovènes. Il s’agit de celle mis en place par le mâle Philoponella prominens “qui plie ses pattes sur l’abdomen de sa partenaire pendant la pénétration et les tend, l’acte accompli, comme une catapulte. Il saute 80cm, 82cm en une seconde. Pour nous, ce serait un bond de 530m. L’amour donne des ailes, et la survie aussi“, conclut-il. Un fait qui n’a pas manqué de faire réagir Léa Salamé. “Du cul, du cul, du cul“, a lancé la compagne de Raphaël Glucksmann, provoquant l’hilarité en studio. Après avoir repris son sérieux, Nicolas Demorand a quant à lui affirmé qu’il allait “dire ‘la science’“. Et celle qui devrait quitter cette matinale de rétorquer dans un sourire : “J’ai l’esprit mal tourné“. Une séquence qui a au moins eu le mérite de nous couper de l’actualité anxiogène.

Léa Salamé © doc France Inter

