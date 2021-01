Dua Lipa: i look più belli del 2020 sono idee di outfit per il nuovo anno

Nonostante il lockdown del 2020 abbia fatto annullare tour, concerti e ogni sorta di spettacolo, la cantautrice britannica Dua Lipa non ha certo perso l’occasione di farsi notare attraverso la scelta dei suoi outfit.

Dua Lipa (Getty Images)

La pop star, di pari passo con la creazione di singoli di successo per continuare l’ascesa della sua popolarità, ha mostrato sul suo profilo personale Instagram dei look da invidia!



Dal provocante allo chic, Dua Lipa pubblica apprezzatissimi scatti e si aggiudica il titolo di “icona di stile”. Vediamo in che modo ci è di ispirazione per la scelta dei nostri look per l’anno appena cominciato.

In occasione della nevicata natalizia a New York, Dua Lipa ha sfoggiato un look da vera e propria regina delle nevi, combinando i colori dello sfondo luminoso a quelli di un completo sgargiante proposto da Moncler e Richard Quinn per questo inverno 2020/2021.



La vediamo con indosso la giacca decorata con una fantasia geometrica a quadri bianchi e azzurri con il davanti caratterizzato da bottoni gioiello con cristalli e bordi smerlati. Si tratta del piumino chiamato “The Elke“, capo iconico della linea 8 Moncler, disegnata da Richard Quinn, il quale ha tratto ispirazione dai design degli anni 60.



Esattamente come Moncler e Richard Quinn l’avevano proposta in passerella, Dua Lipa la abbina alla gonna imbottita, i leggings a quadri e il décolleté nella stessa fantasia.

Ma non è stata l’unica volta che la fidanzata di Anwar Hadid ha indossato un pezzo dell’ultima collezione Moncler.



Infatti, esattamente il giorno prima aveva postato su Instagram un completo giacca + pantalone che decisamente non passa inosservato.

Si tratta del piumino “Shirley” caratterizzato da un motivo floreale psichedelico, con cappuccio e bottoni scintillanti decorati da cristalli.

Quali altre scelte cool ha fatto la cantautrice in fatto di outfit?

Questo post Instagram pubblicato dallo stylist di Dua Lipa, Lorenzo Posocco, mostra invece la scelta del Copricapo Medusa di Valentino, caratterizzato dalle piume fluttuanti color bianco avorio ed indossato per la performance musicale al Saturday Night Live insieme ad un abito plissé etereo.



Entrambi i capi fanno parte della collezione Valentino Haute Couture 2020.

Anche in fatto di minidress provocanti Dua Lipa mantiene la sua immagine di “icona di stile” e lascia a bocca aperta i fan: le sue scelte ricadono sull’abito bustier omaggio alla collezione Trésor de la mer disegnata per la Primavera 1992 da Gianni Versace.



Questo modello impreziosito dalle stelle marine brillanti ed indossato dalla cantautrice è proposto per Primavera 2021 di Versace.

Invece per la sua performance ai Los 40 Awards, Dua Lipa ha indossato un miniabito in pelle decorato da sagome di foglia di palma e appartenente all’ultima collezione di Dion Lee.

Leggi anche -> La Casa di Carta. Tokyo protagonista del nuovo VIDEO di J Balvin e Dua Lipa

Non manca il tocco sportivo…

Un completo estivo a due pezzi, polo + pantaloncini, sexy ed elegante in questa tonalità color pesca: una chicca, dal gusto anche un po’ retrò, della collezione estiva di Maison Chanel, la quale reinterpreta il classico completo in una versione più fresca e sbarazzina da sfruttare nelle giornate più calde. Infatti, la giacca con i bottoni dorati e i bordi dal colore contrastante si trasforma in un top e la linguette in un paio di shorts dal sapore hot.



A completare il look nell’immagine di Dua Lipa, i suoi preziosi gioielli ed il cucciolo Dexter.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Infine, le sneakers: must-have assoluto.



La pop star ci suggerisce come “sneakers dell’anno”, le chunky di Prada e le intramontabili Puma Suede nere, che ha indossato per tutto l’autunno per completare i suoi everyday outfit: a dimostrare che questa scarpa non passa mai di moda, sono proprio le immagini delle celebrità più trendy degli ultimi anni che continuano a sceglierle nonostante lo scorso anno abbiano compiuto il loro 50esimo compleanno!



Dua Lipa non si trattiene dal passare da uno stile all’altro e in ogni tipologia di outfit dimostra di avere classe e non manca l’apprezzamento dei suoi fan, i quali la ricompensano con migliaia di like e commenti sotto i suoi post.