Duas apreensões de drogas são registradas em penitenciárias do Vale do Paraíba neste domingo

Os flagrantes aconteceram durante o procedimento de revista dos familiares de presos em São José dos Campos e Potim. Duas apreensões de drogas são registradas neste domingo em penitenciárias do Vale do Paraíba

Duas apreensões de drogas foram realizadas em penitenciárias do Vale do Paraíba, neste domingo (29). Os flagrantes aconteceram durante o procedimento de revista dos familiares de presos em São José dos Campos e Potim.

Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), uma jovem de 20 anos, companheira de um detento do Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José dos Campos, foi flagrada com 4,4 gramas de droga sintética ao passar pela inspeção com o aparelho de escâner corporal.

O equipamento mostrou uma imagem suspeita na roupa íntima da mulher. Em um local reservado, após ser questionada pelas policiais penais, ela admitiu portar a substância ilegal em sua calcinha e voluntariamente entregou o ilícito para as servidoras.

A segunda apreensão ocorreu na Penitenciária 1 “AEVP Jair Guimarães de Lima” de Potim. Funcionárias de plantão descobriram 14 gramas de maconha e três pedaços de papel que continham k4, com uma mulher de 27 anos, companheira de um preso.

As agentes penitenciárias questionaram a visitante, após perceber uma alteração na imagem captada pelo escâner corporal. Ela confessou trazer os entorpecentes no forro de sua calcinha.

Os estabelecimentos penais encaminharam as visitantes para as delegacias de polícia da região para registro de boletim de ocorrência e providências legais.

Os detentos envolvidos foram levados para o regime disciplinar e as mulheres flagradas com drogas foram retiradas do rol de visitas da SAP.

