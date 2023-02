Duas araras transportadas de forma ilegal são resgatadas na BR-226

Carro foi abordado em Palmeiras do Tocantins. Casal levava os animais em uma gaiola. Araras estavam juntas em uma gaiola

Uma equipe de fiscalização flagrou duas araras sendo transportadas de forma ilegal em um carro que trafegava pela BR-226, em Palmeiras do Tocantins. As aves estavam juntas e dentro de uma gaiola.

O motorista era um homem de 38 e no carro também havia uma passageira de 40 anos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a equipe deu ordem de parada no km 8 da via. Ao fazer vistoria no carro, encontraram as araras no porta-malas.

Pelo transporte irregular dos animais silvestres, a dupla foi autuada pela Lei de Crimes Ambientais, que conforme o artigo 29 prevê penalizações para quem matar, perseguir, caçar, apanhar ou vender espécimes da fauna silvestre.

Depois de serem resgatadas, as aves foram apreendidas e os ocupantes do veículo levados para o Batalhão Ambiental da Polícia Militar em Araguaína, no norte do estado.

