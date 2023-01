Duas coligações pedem registro de candidatos em eleição suplementar para a Prefeitura de Ipanguaçu, no RN

Eleição ocorre no dia 5 de março, após cassação de prefeito e vice-prefeita eleitos em 2020 por captação ilícita de votos e abuso de poder político e econômico. Cidade de Ipanguançu, no interior do RN

Duas chapas pediram registro de candidaturas ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) para concorrer à Prefeitura de Ipanguaçu, nas eleições suplementares marcadas para o dia 5 de março. O prazo para registro acabou nesta quinta-feira (26).

Eleitores do município irão às urnas para eleger os novos prefeito e vice-prefeito da cidade, após a cassação da chapa eleita em 2020. Os registros de candidatura serão julgados pelo juiz da 54ª zona eleitoral.

Segundo o TRE, as decisões quanto ao registro das candidaturas serão publicadas até o dia 17 de fevereiro.

Os candidatos são, por ordem alfabética:

Coligação Ipanguaçu do Bem (PL e Federação PSDB/Cidadania)

– Jefferson Santos – candidato a prefeito pelo PL

– Vice: Thales Cosme Marinho (PSDB)

Coligação Resistência do Povo (PP/Solidariedade)

– Remo Fonseca – candidato a prefeito pelo PP

– Vice: Silvio Nobre (Solidariedade)

Jefferson Santos chegou a assumir a prefeitura do município interinamente em 2022, quando era presidente da Câmara Municipal, mas perdeu o posto neste ano, após a realização de uma nova eleição para presidente do Legislativo e uma disputa judicial.

À Justiça Eleitoral, Jefferson declarou que é agricultor, tem ensino médio completo e é solteiro. Ele tem 33 anos, se declara de cor parda e informou possuir R$ 2.723,85 em bens. Ele foi eleito vereador pelo município em 2016 e reeleito em 2020.

O candidato a vice de Jefferson é conhecido como Dr. Thales. Ele é odontólogo, tem 39 anos, é casado, e declarou possuir cor de pele branca. Os bens informados à Justiça somam R$ 115 mil. Thales já foi vice-prefeito da cidade na primeira gestão de Valderedo – prefeito cassado ano passado, no segundo mandato.

Já o candidato a prefeito Remo Fonseca declarou que é agricultor, possui ensino fundamental completo e é viúvo. Ele terá 51 anos de idade no dia da eleição. O candidato não informou nenhum bem à Justiça Eleitoral e disse que tem cor de pele parda. Remo foi eleito vereador pelo município em 2012 e 2016. Em 2020, ele se candidatou ao cargo de prefeito, mas perdeu para Valderedo, cassado em 2022.

O candidato a vice de Remo é conhecido como Silvio. Ele tem 50 anos, possui ensino médio completo e é técnico em agronomia e agrimensura. Ele ainda informou à Justiça Eleitoral que tem cor parda e é divorciado. Os bens informados à Justiça somam R$ 405 mil.

Campanha

A propaganda eleitoral vai começar no dia 28 de janeiro. Segundo a Justiça Eleitoral, não haverá propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão. No entanto, serão permitidas todas as demais formas de propaganda previstas na lei.

O cartório eleitoral do município irá realizar plantão diariamente das 13h às 19h, com atendimento ao público das 14h às 19h, inclusive nos sábados, domingos e feriados.

Cassação

A renovação do pleito acontece após a cassação dos mandatos de Valderedo Bertoldo do Nascimento e Mara Carmelita Pessoa Lopes e Lopes, que eram respectivamente prefeito e vice-prefeita de Ipanguaçu, por captação ilícita de votos e abuso de poder político e econômico durante o pleito de 2020.

Na Sessão Plenária do dia 9 de novembro de 2022, a corte do TRE-RN julgou o processo e convocou novas eleições para o município.

