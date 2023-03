Duas crianças são encontradas em casa suja, com comida azeda e sinais de abandono em Campinas

Caso ocorreu no Jardim Indianápolis, após Guarda receber denúncia. Menina de 11 anos relatou que mãe estava fora há três dias, enquanto pai fica fora das 5h às 20h por causa de trabalho. Casa com sinais de abandono onde crianças foram encontradas em Campinas

Wagner Souza/Arquivo Pessoal

Duas crianças de 5 e 11 anos foram encontradas sozinhas em uma casa suja, com comida azeda e sinais de abandono em Campinas (SP), na tarde desta sexta-feira (10), segundo a Guarda.

O imóvel fica no Jardim Indianópolis e a corporação enviou integrantes ao local após receber uma denúncia anônima. No local, a menina de 11 anos contou aos guardas que a mãe é usuária de drogas e não aparecia no local há três dias, enquanto o pai sai às 5h para trabalhar e retorna às 20h.

Ainda segundo a Guarda, a menina cuida do irmão durante a ausência dos pais. “Ela toma conta do irmão até aproximadamente 12h, ela vai para a escola e retorna às 17h. Nesse período, a criança de 5 anos fica sozinha aguardando o retorno da mesma. Depois, ela volta a cuidar do irmão até a chegada do pai”, informou o supervisor do Grupo de Ações Especiais da Guarda, Francisco Costa

A corporação mencionou ainda que as crianças estavam com fome “Aqui pela 2ª Seccional compramos marmitex e demos para elas se alimentarem”, destacou o supervisor.

O caso será registrado pela 2ª Delegacia Seccional, mas deve ser apurado pelo 6º Distrito Policial. O Conselho Tutelar da região Sudoeste foi acionado e orientou que as crianças fossem entregues ao pai, sob a condição de que ele compareça à unidade na próxima semana para prestar esclarecimentos. O órgão informou que irá analisar todo contexto antes de orientar novas ações sobre o caso.

O g1 questionou a Polícia Civil sobre como o caso deve ser investigado e aguarda resposta.

