Duas escolas municipais de São Carlos ainda precisam de reparos e alunos de outra serão transferidos

Aulas da rede municipal de São Carlos (SP) voltam na segunda-feira (6), mas reformas ainda estão em andamento nas unidades. Prefeitura diz que obras atrasaram por causa das chuvas. Escola Monsenhor Alcindo Siqueira é a que ainda tem mais problemas em São Carlos

Rodrigo Sargaço/EPTV

As aulas da rede municipal de São Carlos (SP) voltam na segunda-feira (6), mas duas ainda precisam de reparos para receber as crianças. Uma terceira está passando por reforma geral na estrutura e a obra não vai terminar a tempo, sendo necessária a transferência de alunos para outra unidade.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Segundo a Secretaria de Educação de São Carlos, as obras atrasaram por causa das chuvas. O remanejamento de alunos para outras escolas vai ser apenas durante os dois primeiros meses de aulas.

Duas escolas de São Carlos precisam de reparos e alunos de outra serão transferidos

Vistorias em escolas

São Carlos tem 61 escolas municipais que atendem 16 mil alunos. Todas passaram por vistoria e duas precisam receber reparos: a creche Maria Alice Vaz de Macedo, no Cidade Aracy, e a Julien Fauvel, na Vila Costa do Sol.

“Na Maria Alice Vaz de Macedo nós já fizemos algumas intervenções no final do ano passado. Já está em atendimento uma parte dos alunos. A outra parte está em uma escola no mesmo bairro na região do Cidade Aracy. No Julien Fauvel é reforma pontual do telhado. Já substituímos algumas telhas e outras precisam ser substituídas”, afirmou o secretário de Educação, Roselei Françoso.

Reforma e transferência de alunos

A escola com mais problemas é a Monsenhor Alcindo Siqueira, na Vila Jacobucci, em São Carlos

Rodrigo Sargaço/EPTV

A escola com mais problemas é a Monsenhor Alcindo Siqueira, na Vila Jacobucci. Os pais reclamam das infiltrações, mofo, lodo na piscina e sujeira dos pombos.

Já faz seis meses que a escola começou a ser reformada. O telhado foi trocado, as paredes pintadas e uma manta de isopor será usada pra refrescar o ambiente. Na área externa, obras estão sendo feitas pra atender melhor aos alunos e funcionários.

As reformas devem terminar em 2 meses, enquanto isso alunos vão estudar no prédio onde funcionava a escola da obra social Sacramentina. que fica a aproximadamente dois quarteirões do local. “Ampliamos a equipe de manutenção de 1 para 3 para atender no menor tempo possível”, disse o secretário.

Infestação de escorpiões

A creche Homero Frei, no bairro Santa Angelina, teve infestação de escorpiões em São Carlos

Rodrigo Sargaço/EPTV

A creche Homero Frei, no bairro Santa Angelina, se tornou uma preocupação para os pais, porque já teve uma infestação de escorpiões.

“As tias tinham muito medo das crianças acharem escorpiões. Elas orientaram trazer com calça cumprida, tênis e bota bem fechados, meia de cano mais longo para evitar riscos com as crianças”, disse a cabeleireira Maria Aparecida Guimarães, que transferiu um dos netos para outra escola.

Para a outra neta, de 3 anos, ela ainda não conseguiu vaga. ”Muita preocupação, as crianças não entende. Se aparece um bichinho e elas põem a mão? Foi achado embaixo das camas, de travesseiro, parede”, disse.

A creche foi reformada para resolver o problema dos escorpiões, o alambrado foi substituído por um muro, as portas estão com proteção e as janelas com telas.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

pappa2200