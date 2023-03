Duas idosas são atropeladas por carro em Volta Redonda

Atropelamento ocorreu na Rua 535, no bairro Jardim Paraíba. Vítimas, de 69 e 64 anos, foram levadas para o Hospital São João Batista. Duas idosas foram atropeladas por um carro na manhã desta quarta-feira (8) em Volta Redonda (RJ). O acidente aconteceu por volta de 8h30, na Rua 535, no bairro Jardim Paraíba.

As vítimas, de 69 e 64 anos, foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para o Hospital São João Batista.

Procurada pelo g1, a unidade médica informou que as duas idosas sofreram ferimentos leves. Elas foram medicadas, realizaram exames e receberam alta ainda na manhã desta quarta.

Até a publicação desta reportagem, as circunstâncias do acidente não tinham sido divulgadas.

