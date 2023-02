Duas madeireiras são multadas em R$ 9,4 mil por depósito e venda irregular de madeira em Presidente Venceslau

As fiscalizações foram registradas nesta quinta-feira (16) e as empresas irão responder criminalmente pelas irregularidades. Duas madeireiras foram multadas em R$ 9,4 mil por depósito e venda irregular de madeira em Presidente Venceslau (SP)

Duas madeireiras foram multadas em fiscalizações da Polícia Ambiental, após a constatação de irregularidades no depósito e venda de materiais, nesta quinta-feira (16), em Presidente Venceslau (SP).

No primeiro estabelecimento, havia 15,51 metros cúbicos (m³) de madeira nativa de diversos cortes e espécies em depósito, sem licença válida para todo o armazenamento. Após a fiscalização, a madeireira recebeu um auto de infração ambiental no valor de R$ 4.654,14.

Na outra madeireira, foi localizado um depósito de 1,1737 m³ de madeira sem licença válida para o armazenamento, além da venda de 16,1389 m³ de madeira com a mesma irregularidade. Assim, foram elaborados dois autos de infração ambiental que somaram R$ 4.841,67.

As três multas totalizaram R$ 9.495,81.

Conforme a Polícia Ambiental, as empresas também irão responder criminalmente pelas irregularidades.

