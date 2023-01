Duas mulheres morrem em acidente na Via Dutra em São José dos Campos

Batida entre carro e ônibus ainda deixou outra mulher ferida, que foi socorrida ao hospital. Duas mulheres, de 25 e 19 anos, morreram em um acidente no km 154 da Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, por volta das 5h30 deste domingo (29). O carro em que elas estavam teve uma colisão traseira com um ônibus, na pista sentido Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo foi preso por embriaguez.

Uma outra mulher que estava no veículo ficou ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal de São José dos Campos. Segundo os bombeiros, ela teve uma contusão no tórax e estava inconsciente no momento do socorro.

De acordo com informações da Polícia Civil, o motorista, de 28 anos, teria tentado ultrapassar o ônibus e, segundo depoimento do condutor, o pneu teria estourado no momento da ultrapassagem. Com isso, ele teria perdido o controle da direção. O carro, então, teria batido na lateral traseira do ônibus, girado na pista e colidido novamente na dianteira do ônibus.

Das três passageiras mulheres que estavam no banco de trás do carro, duas morreram e uma foi levada ao Hospital Municipal. O motorista e a passageira que estava no banco da frente não teriam sofrido ferimentos.

A concessionária que administra a rodovia informou que a terceira faixa da pista foi interditada no momento do acidente, mas o tráfego já está livre no momento da publicação da reportagem.

