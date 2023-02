Duas mulheres são encontradas mortas em casa no bairro Paulicéia em Piracicaba

Vítimas foram encontradas por uma prima e cápsulas de arma de fogo foram localizadas na casa, segundo a PM. Duas mulheres foram encontradas mortas em uma casa no bairro Paulicéia, em Piracicaba (SP), na tarde deste domingo (19). As duas têm cerca de 20 anos, mas ainda não há informações sobre a identificação delas. Um bebê também estava no local, que não ficou ferido.

Segundo informações iniciais da Polícia Militar, as mulheres foram encontradas mortas pela prima de uma das vítimas. No imóvel, havia muito sangue no chão. Cápsulas de uma arma também foram encontradas no local.

A casa, que fica na Rua Virgílio Furlan, foi isolada para o trabalho da perícia. A ocorrência está sendo registrada no 3° Departamento de Polícia de Piracicaba.

Vittorio Ferla