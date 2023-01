Duas pessoas ficam feridas após capotagem em Itapetininga

Carro só parou depois de cair do barranco às margens da SP-127.

Segundo testemunhas, chovia no momento do acidente.

Um carro capotou deixando duas pessoas levemente feridas na Rodovia Francisco da Silva Pontes (SP-127) em Itapetiningax (SP) na tarde deste domingo (19). Três pessoas estavam no carro, uma delas não se feriu.

saiba mais

Camarote desaba em show sertanejo

e fere 27 pessoas no interior de SP

Um dos passageiros afirmou à TV TEM que eles tinham saído de um rancho e seguiam sentido Itapetininga, quando foram fechados por outro carro. O motorista perdeu o controle da direção, capotou, e só parou quando caiu do barranco às margens da via.

De acordo com testemunhas, chovia na hora do acidente e a pista estava molhada. Os feridos foram socorridos pelos bombeiros e passam bem.



Carro capotou em barranco e duas pessoas ficaram feridas (Foto: Reprodução/ TV TEM)

pappa2200