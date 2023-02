Duas pessoas ficam feridas em acidente na Dutra em São José dos Campos

A moto em que a dupla estava colidiu com um carro na pista sentido São Paulo. Duas pessoas ficam feridas em acidente na rodovia Presidente Dutra em São José dos Campos

Andressa Lorenzetti/TV Vanguarda

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito na rodovia Presidente Dutra na manhã desta sexta-feira (17), no trecho de São José dos Campos (SP).

Uma moto e um carro colidiram no quilômetro 138, próximo ao Parque Tecnológico. De acordo com CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, a ocorrência acontece por volta 10h, na pista sentido São Paulo.

As duas vítimas foram socorridas com ferimentos moderados e encaminhadas pela equipe médica da própria CCR ao Hospital da Vila Industrial, que fica na cidade.

O acidente causa reflexos no tráfego de veículos da rodovia, já que uma pista precisou ser interditada para o atendimento.

