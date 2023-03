Duas pessoas morrem após acidente entre quatro veículos na ERS-040, em Viamão

As circunstâncias do acidente devem ser investigadas pela Polícia Civil. Imagem dos veículos que se envolveram em acidente na ERS-040, em Viamão

Comando Rodoviário da Brigada Militar/Divulgação

Um acidente de trânsito envolvendo quatro veículos – um carro, uma caminhonete e dois caminhões – matou duas pessoas na tarde de quinta-feira (2) em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas pelos órgãos de segurança.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), morreram no local o motorista de um dos caminhões e a motorista do carro. As circunstâncias do acidente devem ser investigadas pela Polícia Civil.

O trânsito na altura do km 42 da rodovia, na região de Capão da Porteira, chegou a ser bloqueado devido ao trabalho do CRBM e do Corpo de Bombeiros no local, mas foi liberado por volta das 7h20.

