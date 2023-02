Duas pessoas morrem após colisão entre carro e carreta na Rodovia Cunha Bueno em Pradópolis, SP

Acidente aconteceu na noite de quinta-feira (24). Causas devem ser apuradas pela Polícia Civil. Acidente termina em morte na Rodovia Cunha Bueno em Pradópolis, SP

Valdinei Malaguti/EPTV

Uma mulher de 58 anos e um homem de 62 anos morreram após um acidente na Rodovia Deputado Cunha Bueno (SP-253), em Pradópolis (SP), na noite de quinta-feira (23).

O carro em que as vítimas estavam, um Fiat Uno com placas de Ribeirão Preto (SP), bateu de frente com uma carreta que vinha no sentido contrário na altura do quilômetro 199 e ficou destruído.

A mulher, que estava no banco de passageiro, teve a morte confirmada no local. O homem, motorista do carro, foi socorrido em estado grave para um hospital de Pradópolis, mas morreu poucas horas depois, segundo apuração da EPTV, afiliada da TV Globo.

O motorista do caminhão não se machucou.

Uma das faixas precisou ser bloqueada durante o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar Rodoviária orientou o trânsito, e o local foi isolado para a perícia.

A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.

Vito Califano