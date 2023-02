Duas pessoas morrem após confronto a tiros com a polícia em Porto Alegre

Outras quatro pessoas foram presas. Suspeita da polícia é que elas façam parte de organizações criminosas. Duas pessoas foram mortas e outras quatro presas em Porto Alegre

Duas pessoas foram mortas pela polícia durante um confronto a tiros na noite de domingo (5) em Porto Alegre. Elas foram identificadas pela Brigada Militar (BM) como Jovane Moraes dos Santos, de 26 anos, e Iago Luiz Rodrigues dos Santos, de 29.

De acordo com a BM, moradores do bairro Lomba do Pinheiro entraram em contato por telefone para denunciar que um tiroteio acontecia na região. Os policiais foram ao local e houve confronto com os responsáveis, que seriam duas organizações criminosas que estavam em conflito.

Dois suspeitos de fazer parte das organizações criminosas foram mortos. Outros quatro foram presos e levados para uma delegacia de polícia. Os policiais, que não se feriram, apreenderam com eles seis armas de fogo, munição, coletes balísticos e drogas.

