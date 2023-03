Duas pessoas morrem carbonizadas após capotamento na BR-285, em Lagoa Vermelha

Acidente aconteceu na madrugada deste sábado (4). Vítimas têm 29 e 31 anos, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Carro pegou fogo após capotar em Lagoa Vermelha

Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou dois corpos carbonizados dentro de um carro que capotou na BR-285, em Lagoa Vermelha, na madrugada deste sábado (4). As vítimas são um jovem de 29 anos e um homem de 31. As identidades deles não foram divulgadas pela polícia.

De acordo com a PRF, o veículo onde estavam os corpos teria capotado por volta das 4h35 na altura do km 208. O carro teria incendiado com as duas pessoas dentro, o que teria causado a morte dos dois.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

Carro pegou fogo após capotar em Lagoa Vermelha

Divulgação

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vito Califano