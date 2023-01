duas-pessoas-morrem-e-quatro-ficam-feridas-em-batida-entre-dois-carros-na-br-101-no-rn

Acidente aconteceu na altura de Touros por volta das 17h15. Colisão frontal aconteceu no km 20 da via e vítimas que sobreviveram ficaram gravemente feridas, segundo PRF. Carro ficou completamente destruído após acidente

Geraldo Jerônimo/Inter TV Cabugi

Duas pessoas morreram e quatro ficaram gravemente feridas em uma colisão frontal na tarde desta quinta-feira (26) na BR-101, no trecho que dá acesso às praias do litoral Norte do Rio Grande do Norte.

O acidente aconteceu na altura do município de Touros, por volta das 17h15.

As vítimas fatais foram identificadas como Everaldo de Jesus Alves, de 47 anos, e Francisco Canindé Dantas, de 58.

Vítimas foram identificadas como Everaldo de Jesus Alves e Francisco Canindé Dantas

Divulgação

Os dois eram os motoristas dos veículos. Um deles morreu preso às ferragens e o outro recebeu um atendimento de cerca de 40 minutos em uma ambulância no local, mas não resistiu.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida foi de frente entre um carro do tipo Space Cross, de cor prata, com três pessoas, e um do tipo Argo, de cor cinza, com quatro pessoas. O acidente aconteceu no km 20 da via.

O outro veículo envolvido também ficou destruído após o acidente

Geraldo Jerônimo/Inter TV Cabugi

O carro cinza chegou a sair da pista após a colisão. Pessoas que passavam pelo trecho tentaram ajudar as vítimas logo após o acidente.

Além das vítimas fatais, havia outras cinco pessoas nos carros, sendo duas crianças – as famílias eram de Touros. Quatro dessas vítimas ficaram gravemente feridas, segundo a PRF.

Acidente aconteceu na BR-101 no RN e deixou dois mortos

As duas crianças foram socorridas e levadas para uma unidade de saúde em Touros, equanto as outras três vítimas foram levada para o Hospital Walfredo Gurgel, em Natal.

Foram acionados ainda o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) para a ocorrência.

O trecho foi completamente interditado às 18h01 para o atendimento e resgate das vítimas.

Acidente aconteceu na BR-101 Norte, na altura de Touros

Reprodução/Redes sociais

Vídeos mais assistidos do g1 RN

Mata