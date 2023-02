duas-pessoas-morrem-e-uma-fica-ferida-durante-tiroteio-em-porto-alegre

Polícia Civil suspeita que crime tenha como motivação o envolvimento das vítimas com o tráfico de drogas. Duas pessoas foram mortas e uma ficou ferida durante um tiroteio no bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre, na madrugada deste sábado (11). As identidades das vítimas não foram divulgadas pela Brigada Militar (BM). Ninguém foi preso.

De acordo com a BM, os crimes aconteceram por volta das 2h20 na Rua Aristides Rosa. Moradores da região entraram em contato com a polícia por telefone para denunciar um tiroteio que ocorria no local. Segundo eles, havia pessoas feridas.

No local, os policiais encontraram a primeira vítima, um homem de 36 anos. Ele estava caído em via pública e o corpo apresentava ferimentos causados por arma de fogo.

Próximo da primeira vítima, em um beco na mesma rua, os policiais encontraram outra pessoa morta, um jovem de 26 anos. No corpo também havia ferimentos causados por arma de fogo.

Ainda no beco, os policiais localizaram uma pessoa ferida, um jovem de 27 anos. Ele foi baleado na região do pescoço, socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) da Capital. Seu estado de saúde é grave.

A Polícia Civil suspeita que a motivação para os crimes tenha relação com o tráfico de drogas.

