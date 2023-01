Vizinhos afirmam que vítimas são mãe e filho, mas identidades ainda não foram confirmadas. Fogo também atingiu casas próximas. Duas pessoas morrem em incêndio de casa em Porto Alegre

Duas pessoas morreram depois de um incêndio atingir uma casa, no início da madrugada desta quarta-feira (25), em Porto Alegre. Vizinhos afirmam que as vítimas são mãe e filho. Os nomes e idades não foram divulgados.

O caso aconteceu em uma rua do bairro Jardim Carvalho, Zona Leste da Capital. O fogo teria se alastrado rápido, chegando a derrubar o telhado da residência.

Vizinhos tentaram ajudar a conter as chamas antes da chegada dos Bombeiros. “Não teve como porque tem grade na casa. Eu e umas pessoas, pegaram mangueira e tudo, até eles tentaram apagar, mas a chama estava alta demais e o telhado estava desabando já. Foi terrível”, conta Carlos Tovar da Silva.

Local onde incêndio matou duas pessoas em Porto Alegre

Reprodução/RBS TV

Outra vizinha, Eleonora da Silva, relata que estava dormindo quando acordou com uma fumaça. A casa dela, que fica ao lado, também foi atingida.

“Meu filho estava acordado jogando videogame. Ele gritou: ‘mãe está pegando fogo e saiu’, só que quando a gente saiu já estava tudo pegando fogo ali do lado e pro nosso lado”, diz.

Ainda não se sabe como o fogo começou.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Mata