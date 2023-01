Duas pessoas são presas em operação contra conflitos agrários em fazenda de Nova Mutum, RO

Até o início da noite deste sábado, a ocorrência ainda estava em andamento. A operação chegou a parar parcialmente o trânsito em um trecho da BR-364 durante o dia. Forças de segurança de RO fazem operação em área de conflito agrário em Nova Mutum

Forças de segurança do Estado de Rondônia fazem uma operação neste sábado (28) em uma região marcada por conflitos agrários no distrito de Nova Mutum Paraná, distante cerca de 100 km de Porto Velho.

Segundo informado pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec) durante a noite deste sábado, a ocorrência ainda está em andamento. Até o momento duas pessoas foram presas.

A fazenda onde a operação se concentra é palco de constantes conflitos, com registros de torturas e assassinatos, segundo a polícia.

Inclusive no início do mês, policiais militares foram surpreendidos por homens armados. Durante a troca de tiros um PM ficou ferido. Após esse episódio a fazenda foi tomada por invasores, segundo as investigações.

O setor de inteligência das forças de segurança já monitorava a área para que durante a madrugada deste sábado a força-tarefa tivesse início na região. PMs seguiram pela BR-364 por meio de estradas vicinais que dão acesso à fazenda e também pela mata para, dessa vez, surpreender os invasores.

Os agentes, com ajuda de drones, cercaram a fazenda. A operação chegou a parar parcialmente o trânsito na BR-364 durante o dia.

Vittorio Ferla