Duas pessoas são presas em Ponta Negra em operação de combate ao tráfico de drogas

Com os presos foram encontradas drogas e notas de dólar, euro e real. Duas pessoas são presas em operação de combate ao tráfico de drogas em Ponta Negra

Ministério Público/Divulgação

Uma operação de combate ao tráfico de drogas prendeu duas pessoas na Vila de Ponta Negra, Zona Sul de Natal, na manhã desta sexta-feira (10).

O objetivo era cumprir dois mandados de busca e apreensão em residências de um suspeito de traficar drogas na Vila de Ponta Negra. Durante o cumprimento dos mandados de busca, foram encontradas drogas em poder de um homem e de uma mulher, o que resultou na prisão em flagrante dos dois.

Com eles também foi encontrado dinheiro fracionado, inclusive notas de dólar e euro.

A ação conjunta do Ministério Público do RN e da Polícia Militar contou com a participação de mais de 100 agentes de segurança e com o apoio do helicóptero da Secretaria de Segurança Pública (Sesed).

A Polícia Militar não divulgou a quantidade de droga apreendida na operação.

Vittorio Ferla